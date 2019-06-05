«Тренеры были отвратительными»: канадский хоккеист о работе в России

Канадский хоккеист, экс-игрок нескольких российских клубов Дэвид Линг рассказал, что зарплату в «Спартаке» ему выдавали «семидесятилетняя старушка» и «бандюган с пистолетом». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на подкаст Splittin`s Chiclets.

По словам хоккеиста, сначала он подписал контракт с московским «Динамо», но быстро перешел оттуда в «Спартак». Линг отметил, что в день зарплаты все игроки выстраивались в очередь за деньгами.

«Я захожу в какой-то чулан, где сидит семидесятилетняя старушка со счётной машинкой, сумкой денег и списком, где написаны зарплаты. А рядом с ней — какой-то бандюган с пистолетом», — рассказал он.

По словам Линга, пожилая женщина сверяла фамилии, а затем доставала деньги из своей сумки, полной стодолларовых купюр.

Также Линг пожаловался на работу тренеров.

«Талантливых игроков было много, но тренеры были отвратительными. Это было видно по их работе на тренировках и на скамейке во время игр. <…> Фактически, он ничего не делал», — сказал Линг.

Ранее о своей жизни в России рассказал американский хоккеист Райан Уитни , выступавший за «Сочи» в 2014-2015 годах. Он заявил, что в России женщины либо шикарные, как теннисистка Анна Курникова , либо «полные замарашки» и «чернобыльские уроды с тремя глазами».

Также Уитни жаловался на расцвет «эпохи курения» в России и рассказывал, что однажды столкнулся с медсестрой, которая курила, измеряя ему давление. По его мнению, западным хоккеистам можно играть в российских клубах только ради того, чтобы «ощутить невероятное блаженство» после возвращения домой.