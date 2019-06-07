Голкипер «Сент-Луиса» повторил рекорд НХЛ для вратарей-новичков в плей-офф

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вратарей-новичков в плей-офф.

В активе 25-летнего канадца, дебютировавшего в лиге в январе 2019 года, 15 побед в составе «Блюз» в рамках текущего розыгрыша Кубка Стэнли, что является повторением рекорда среди вратарей-новичков.

Он также стал рекордсменом среди голкиперов-новичков по числу побед на выезде — 9.