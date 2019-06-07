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Голкипер «Сент-Луиса» повторил рекорд НХЛ для вратарей-новичков в плей-офф 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вратарей-новичков в плей-офф.
В активе 25-летнего канадца, дебютировавшего в лиге в январе 2019 года, 15 побед в составе «Блюз» в рамках текущего розыгрыша Кубка Стэнли, что является повторением рекорда среди вратарей-новичков.
Он также стал рекордсменом среди голкиперов-новичков по числу побед на выезде — 9.
В активе Биннингтона теперь также второе место среди всех вратарей по количеству сейвов в основное время матча финала НХЛ — 38, что является повторение показателя, установленного Гленном Холлом в 1956 году в составе «Чикаго Блэкхоукс». Лидерами по данному показателю являются Рон Хекстолл и Рогасьен Вашон, отразившие по 40 бросков за «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс» в финалах 1987 и 1967 годов соответственно.
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Хоккей , Рогасьен Вашон , Джордан Биннингтон , Рон Хекстолл
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