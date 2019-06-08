Владимир Тарасенко второй раз стал отцом

У российского хоккеиста, нападающего клуба НХД «Сент-Луис» Владимира Тарасенко родился сын. Это уже второй ребенок пары.

Фотографию отца с ребенком опубликовала жена Тарасенко Яна.

«Наш малыш, добро пожаловать в мир. 07.06.2019», — написала Яна в Instagram.

В комментариях поклонники хоккеиста выразили восторг в связи с новостью о прибавлении в семействе. Фанаты пожелали, чтобы малыш «пришел» поддержать отца на следующем матче в борьбе за Кубок Стэнли. Некоторые и вовсе предложили хоккеисту назвать ребенка Стэнли — в честь канадского генерал-губернатора, который учредил турнир.

«Сент-Луис» сыграет с «Бостоном» 9 июня (10 июня 03:00 по московскому времени). Команде Тарасенко достаточно одной победы, чтобы стать обладателем кубка. Как напомнила Газета.ru, «Сент-Луис» обыгрывает «Бостон Брюинз» в серии до четырех побед со счетом 3:2.

Это уже второй сын Владимира и Яны. Первому три года, его назвали Александр. У Яны также есть ребенок от первого брака Марк.