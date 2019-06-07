Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хоккеист Малкин назвал прошедший сезон неудачным для себя 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Форвард сборной России и клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что у него получился неудачный сезон
«Хоккей — командный вид спорта, где-то я не воспользовался возможность забить самостоятельно, но ведь дело не только в заброшенных шайбах, но и в игре, в конечном результате. Я думаю, что тренерский штаб и болельщики видели, что я поступал правильно в этих ситуациях, делая всё для победы. А так, вообще, получился скомканный, неудачный год, но мы двигаемся дальше», — сказал хоккеист в интервью «Чемпионату».
В прошлом сезоне «Питтсбург» вылетел на стадии первого раунда плей-офф НХЛ, а на чемпионате мира Малкин в составе сборной России не сумел одержать победу в турнире, ограничившись завоеванием бронзовых наград.
Ранее Малкин заявил, что с таким составом сборная России обязана была выиграть ЧМ.
RT на русском: последние новости
Канадский хоккеист Линг рассказал о работе с судьями в «Амуре» Голкипер «Сент-Луиса» повторил рекорд НХЛ для вратарей-новичков в плей-офф СКА подтвердил переход хоккеиста Кагарлицкого
Хоккей , Евгений Малкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба рассказал об отношении к полуголым девушкам
За договорной матч футболистам грозит до 5 лет тюрьмы
Газинский перенес операцию на плече
В Саранске готовятся к матчу отбора ЧЕ-2020
Российского чемпиона дисквалифицировали за допинг5
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
02:40
«Я из гроба встала»: что произошло со Слуцкой
Фигурное катание Статьи
00:33
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ модель объяснилась
Футбол
01:27
«Мы тоже люди». Последние танцы Овечкина и Малкина на этом ЧМ
Хоккей Статьи
00:30
Россию могут не пустить на Игры в Токио
Летние виды спорта
01:27
Скоростной катер убил спортсмена
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение