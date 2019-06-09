Ялонен диагностировал у сборной России проклятье

Наставник сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен поделился мнением о том, что его команда Суоми на протяжении последних лет всегда обыгрывает россиян, передает "СЭ".

В полуфинале чемпионата мира — 2019 финны одержали победу над "Красной машиной" и впоследствии выиграли турнир. Россия стала третьей.

"В больших матчах мы всегда обыгрываем Россию — это правда. Не знаю, почему так происходит. Возможно, и правда проклятье! (смеется).

Раньше у россиян была одна проблема: они слишком концентрировались на том, чтобы завладеть шайбой и надолго застревали в зоне соперника. Но не в этом году. На этом чемпионате Россия и атаковала, и оборонялась на высшем уровне. Никаких проблем у нее не было. Но мы все равно победили, несмотря на то, что у нас нет таких больших, громких имен. Вообще, все решил тот самый единственный гол Марко Анттилы", — уверен он.