Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывший хоккеист «Спартака» Юрий Борисов умер на 81-м году жизни 

ТАСС 3 часа назад
Фото: spartak.ru
Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба клуба.
О причинах смерти хоккеиста не сообщается.
Борисов выступал за "Спартак" в 1962-1969 годах, также он играл за воскресенский "Химик" и ярославское "Торпедо". В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, три раза завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали первенств страны.
После окончания карьеры Борисов работал тренером в школе "Спартака", подготовив таких игроков, как Илья Ковальчук, Александр Селиванов, Игорь Князев, Михаил Иванов, Дмитрий Семин.
ТАСС: последние новости
Хоккеист Юньков подписал контракт со "Спартаком" Форвард "Сент-Луиса" Тарасенко заявил, что в плей-офф НХЛ берет пример с Овечкина Дацюк с высокой вероятностью продолжит карьеру в клубе КХЛ "Автомобилист"
Хоккей , Александр Селиванов , Юрий Борисов , Игорь Князев , Михаил Иванов , Дмитрий Семин , Илья Ковальчук , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Главным тренером «Челси» станет Фрэнк Лэмпард
Чемпион променял США на РФ и столкнулся с проблемами10
УЕФА опроверг слухи о желании изменить формат ЛЧ
«Порту» готовит предложение по трансферу Зе Луиша
«Зенит» обратился к смертельно больному экс-футболисту
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
00:16
Футболист в прямом эфире поцеловал журналистку
Футбол
00:36
Медведеву призвали убраться из Японии
Фигурное катание
03:42
Восемь трупов: как в РФ умирают футбольные клубы
Футбол
06:10
Алана Мамаева прошла проверку на полиграфе
Футбол
00:45
«Жертва организаторов»: новый скандал Серены Уильямс
Теннис Статьи
00:48
Неймар отвергает обвинения в изнасиловании
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение