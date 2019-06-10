Бывший хоккеист «Спартака» Юрий Борисов умер на 81-м году жизни

О причинах смерти хоккеиста не сообщается.

Борисов выступал за "Спартак" в 1962-1969 годах, также он играл за воскресенский "Химик" и ярославское "Торпедо". В составе красно-белых он дважды становился чемпионом СССР, три раза завоевывал серебряные и дважды — бронзовые медали первенств страны.