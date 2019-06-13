«Сент-Луис» обыграл «Бостон» и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

"Сент-Луис" на выезде победил "Бостон" со счетом 4:1 в седьмом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и впервые завоевал Кубок Стэнли. "Блюз" выиграли серию — 4-3.

По ходу серии соперники чередовали победы. Сначала выиграл "Бостон" со счетом 4:2, а во второй встрече в овертайме сильней оказался "Сент-Луис" (3:2). После этого серия переехала на арену "Блюз", где команды снова обменялись победами (7:2 — "Бостон", 4:2 — "Сент-Луис"). Будущие обладатели Кубка Стэнли взяли верх в пятой встрече (2:1) и могли решить исход серии на домашнем льду, однако "Бостон" уверенно победил в шестой игре (5:1), тем самым продлив решающее противостояние до семи матчей.

В прошедшем плей-офф "Сент-Луис" обыграл поочередно "Виннипег" (4-2 в серии), "Даллас" (4-3) и "Сан-Хосе" (4-3). "Бостон" выбил из Кубка Стэнли "Торонто" (4-3), "Коламбус" (4-2) и "Каролину" (4-0). По итогам регулярного чемпионата "Сент-Луис" (99 очков) занял пятое место в Западной конференции. "Бостон" стал вторым на Востоке (107).