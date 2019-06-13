Чемпион мира 2018 года стал игроком «Ак Барса»

Защитник Микаэль Викстранд подписал контракт с "Ак Барсом", сообщает официальный сайт казанцев. Соглашение с 25-летним шведом рассчитано до конца сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Викстранд выступал за шведский "Ферьестад", где провел 61 матч, в которых набрал 22 (4+18) очка при показателе полезности +1. Становился чемпионом мира-2018 в составе сборной Швеции.

— Я рад подписать контракт с "Ак Барсом", это отличный клуб, а Казань — замечательный город. Во время переговоров я многое обсуждал с Антоном Ландером, и он говорил про команду только хорошее. Мне интересно сыграть в КХЛ, безусловно, это шаг вперёд в карьере, но я считаю, что готов к уровню Лиги. Я знаю, что в России выступают игроки высокого уровня и хорошо представляю их возможности, потому что против многих играл в сборной на чемпионате мира.

Мне интересен хоккей на обоих концах площадки — могу играть и в обороне, и в атаке. Умею вести шайбу и делать первый пас, готов к меньшинству и большинству, и мне нравится получать много игрового времени. Я надеюсь, что смогу проявить в Казани свои лучшие качества и помочь команде, — приводит слова Викстранда пресс-служба "Ак Барса".