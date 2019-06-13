Убита жена легендарного хоккейного вратаря Соколова

Предположительно, на мать напал старший сын хоккеиста, 18-летний голкипер питерского СКА-1946. Его тоже зовут Максим. Известно, что за помощью к соседям прибежал младший ребенок Соколова. Он кричал, что брат сошел с ума и убивает мать.

Тело Ирины с перерезанным горлом обнаружили в доме. Максим, видимо, пытался покончить с собой — он лежал рядом, с порезом шеи. Он госпитализирован.

Сотрудники полиции и СК разбираются, что произошло в доме известного спортсмена.

Максим Соколов известен по выступлению за команды «СКА» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омская область) и сборную России. Он участник Олимпийских игр в Турине, призер чемпионатов Мира, чемпион России и обладатель Кубка Европейских Чемпионов. Под свод Ледового Дворца поднят вымпел с фото и номером Соколова.