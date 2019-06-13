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Убита жена легендарного хоккейного вратаря Соколова 

Рамблер + ещё 52 7 часов назад
Фото: ХК СКА
Под Петербургом убита жена легендарного хоккейного вратаря Максима Соколова, сообщает телеграм-канал 112.
Сына миллиардера Сосина задержали за убийство матери
Предположительно, на мать напал старший сын хоккеиста, 18-летний голкипер питерского СКА-1946. Его тоже зовут Максим. Известно, что за помощью к соседям прибежал младший ребенок Соколова. Он кричал, что брат сошел с ума и убивает мать.
Тело Ирины с перерезанным горлом обнаружили в доме. Максим, видимо, пытался покончить с собой — он лежал рядом, с порезом шеи. Он госпитализирован.
Сотрудники полиции и СК разбираются, что произошло в доме известного спортсмена.
Максим Соколов известен по выступлению за команды «СКА» (Санкт-Петербург), «Авангард» (Омская область) и сборную России. Он участник Олимпийских игр в Турине, призер чемпионатов Мира, чемпион России и обладатель Кубка Европейских Чемпионов. Под свод Ледового Дворца поднят вымпел с фото и номером Соколова.
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Хоккей , Максим Соколов
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