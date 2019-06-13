Сын экс-игрока сборной убил собственную мать

Стали известны детали убийства сыном жены экс-игрока сборной России

Стали известны детали убийства жены бывшего вратаря сборной России и санкт-петербургского СКА Максима Соколова , сообщает "Советский спорт".

Старший сын Соколова Максим, по неизвестным пока причинам, набросился на мать и убил ее, а после пытался покончить с собой. Его младший брат Арсений, которого подросток также хотел убить, сумел спастись из дома. Он сейчас находится под наблюдением врачей.

Днем из коттеджа выбежал 15-летний Арсений и побежал за помощью к соседям. Он кричал, что его старший брат сошел с ума и убивает маму. Соседи с Арсением пришли в дом и увидели на полу прихожей труп супруги Максима Соколова Ирины, а рядом — истекающего кровью его старшего сына. Арсений в порыве гнева за маму пытался добить брата, несколько раз ударив того ножом в грудь, но тот сумел выжить. Сейчас убийца находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что следствие начало изучать дело погибшей киберспортсменки.