«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Максима Соколова

Тот случай, когда жизнь уже не будет прежней.

В Ленинградской области случилась ужасная трагедия, затронувшая хоккейный мир. По сообщениям СМИ, сын бывшего вратаря Максима Соколова убил собственную мать, хотел убить и брата, а потом пытался покончить жизнь самоубийством.

Что случилось

Как сообщает телеграм-канал Baza, днём 13 июня младший сын Соколовых, Арсений, выбежал из коттеджа в посёлке Романовка и бросился к соседям. Он кричал, что его старший брат сошёл с ума и убивает маму. Все вместе кинулись обратно и увидели на полу прихожей лежащее тело супруги Максима Соколова Ирины , а рядом — истекающего кровью его старшего сына. Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил — и сейчас находится в реанимации. Мальчик рассказал, что он слушал музыку, когда в комнату неожиданно вошёл брат. У него в руках был нож, и он буднично сказал: «Сейчас я тебя убью». Арсений успел сбежать к соседям.

Факт смерти Ирины Соколовой уже подтвердили в полиции. Во время убийства в доме находилась она и двое сыновей. Между Ириной и старшим сыном произошёл конфликт, который вызвал гнев 18-летнего Максима.

«На месте происшествия также обнаружен 17-летний юноша с телесными повреждениями, который в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», — цитирует «Комсомольская правда» представителя СУ СКР по Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело, полиция забрала оружие на экспертизу и собрала отпечатки пальцев и сейчас допрашивает Арсения.

Как сообщает «Комсомолка», Максим и Ирина жили раздельно с 2017 года.

Кто такой Максим Соколов

Максим Соколов — легенда петербуржского хоккея и воспитанник СКА. Лучшие годы карьеры он провёл в «Авангарде», с которым стал чемпионом России в 2004 году, болельщики и сейчас с теплотой вспоминают голкипера, который помог Омску выиграть первый титул в истории. Соколов, которому сейчас 47 лет, долгое время выступал и в сборной России, сыграл на Олимпиаде-2006 и Кубке мира-2004, является серебряным и бронзовым призёром чемпионатов мира, в 2002 году был признан лучшим вратарём турнира.

В 2014 году Соколов вернулся в систему СКА, сначала работал в тренерском штабе основной команды, сейчас трудится в СКА-1946, выступающем в МХЛ. Соколова все знают как вдумчивого, спокойного человека, трудно поверить, что такая трагедия произошла в его семье.

Максим Соколов-младший пошёл по стопам отца и тоже стал вратарём. Выступал за юношеские команды СКА с 13 лет, а в сезоне-2018/19 дебютировал под руководством отца в СКА-1946, но провёл на льду в общей сложности 23 минуты в двух матчах.

Заявление СКА

Петербуржский клуб уже сделал первое заявление через «Твиттер»: «В семье Максима Соколова произошёл трагический инцидент. По факту случившегося работает следствие, обстоятельства выясняются следственными органами. Предметные комментарии со стороны клуба будут возможны только после окончания следственных действий. Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье, и окажет всестороннюю помощь». Сложно поверить в случившееся.