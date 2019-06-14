Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК показал кадры с места убийства жены экс-хоккеиста Соколова в Ленобласти 

Р-Спорт 1 час назад
СК РФ опубликовал на канале Youtube видео с места убийства жены известного в недавнем прошлом хоккейного вратаря Максима Соколова, по подозрению в котором задержан ее 15-летний сын. На кадрах из частного дома в коттеджном поселке Новая Романовка видны окровавленные следы ног, а также брошенный окровавленный нож.
В пятницу СУСК РФ по Ленобласти сообщил о задержании и допросе 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери Ирины, которая, по данным источника в правоохранительных органах, была женой известного в недавнем прошлом хоккейного вратаря Максима Соколова. Тело хозяйки дома, а также 18-летний юноша, который в тяжелом состоянии был госпитализирован, были обнаружены накануне в частном доме в поселке Новая Романовка Ленобласти.
Как сообщало областное следственное управление, при осмотре места преступления было изъято предполагаемое орудие преступления. Кроме того, следователи допросили некоторых жителей коттеджного поселка, проживающих в непосредственной близости от места преступления, а также мужа погибшей женщины и ее несовершеннолетнего сына, который "подробно изложил свою версию событий".
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, решается вопрос о назначении по делу комплекса необходимых судебных экспертиз.
Максим Соколов ранее играл за команды СКА, "Авангард" (Омск), в составе сборной России был участником Олимпийских игр в Турине, призером чемпионатов мира. По завершении спортивной карьеры в 2013 году перешел на тренерскую работу. -0-
Р-Спорт: последние новости
СК показал кадры с места убийства жены экс-хоккеиста Соколова в Ленобласти Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Американец выиграл 100 тысяч долларов, поставив на победу "Сент-Луиса"
Комментарии
Хоккей , Видео , Максим Соколов , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поднялась в рейтинге ФИФА17
Хотел добить свидетеля: задержан младший сын Соколова1
Унизительное место: куда катится карьера Роналду2
«Ритуальное убийство»: сын Соколова озвучил версию трагедии14
«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда
Видео
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
00:36
Гимн СССР вновь зазвучал на соревновании
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение