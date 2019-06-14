СК показал кадры с места убийства жены экс-хоккеиста Соколова в Ленобласти

СК РФ опубликовал на канале Youtube видео с места убийства жены известного в недавнем прошлом хоккейного вратаря Максима Соколова , по подозрению в котором задержан ее 15-летний сын. На кадрах из частного дома в коттеджном поселке Новая Романовка видны окровавленные следы ног, а также брошенный окровавленный нож.

В пятницу СУСК РФ по Ленобласти сообщил о задержании и допросе 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве матери Ирины, которая, по данным источника в правоохранительных органах, была женой известного в недавнем прошлом хоккейного вратаря Максима Соколова. Тело хозяйки дома, а также 18-летний юноша, который в тяжелом состоянии был госпитализирован, были обнаружены накануне в частном доме в поселке Новая Романовка Ленобласти.

Как сообщало областное следственное управление, при осмотре места преступления было изъято предполагаемое орудие преступления. Кроме того, следователи допросили некоторых жителей коттеджного поселка, проживающих в непосредственной близости от места преступления, а также мужа погибшей женщины и ее несовершеннолетнего сына, который "подробно изложил свою версию событий".

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, решается вопрос о назначении по делу комплекса необходимых судебных экспертиз.

Максим Соколов ранее играл за команды СКА, "Авангард" (Омск), в составе сборной России был участником Олимпийских игр в Турине, призером чемпионатов мира. По завершении спортивной карьеры в 2013 году перешел на тренерскую работу. -0-