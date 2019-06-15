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Хоккеист Любушкин продлил сотрудничество с «Аризоной» 

Вести.Ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: nhl.com
Российский защитник "Аризоны Койотс" Илья Любушкин продолжит свои выступления за клуб Национальной хоккейной лиги. Это стало известно после того, как стороны подписали новый контракт. Он рассчитан на один сезон.
"Мы рады продлить сотрудничество с Ильей, — признается генеральный менеджер "койотов" Джон Чайка, слова которого приводит официальный сайт "Аризоны". — В прошлом году он стал хорошим дополнением к нашей команде и обеспечил нам глубину и физическое присутствие на синей линии. С нетерпением ждем его в нашем составе в следующем сезоне".
Напомним, что Любушкин выступает за "Койотс" с мая 2018 года, куда он перешел в качестве свободного агента. За время выступлений в "Аризоне" 25-летний россиянин сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ, совершив в них четыре результативные передачи.
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Хоккей , Илья Любушкин , Джон Чайка
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