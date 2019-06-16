Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Илья Ковальчук может лишиться контракта с «Кингз» 

Вести.Ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
Руководство клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" рассматривает вариант с обменом российского нападающего Ильи Ковальчука. Также боссы "королей" намерены удержать полтора миллиона долларов из его зарплаты, общая сумма которой составляет 6,25 миллиона.
Впрочем, сам Ковальчук не планирует покидать "Лос-Анджелес" и, как сообщает "Спорт-экспресс", благодаря имеющемуся в его соглашении пункте о запрете любых действий менеджмента он контролирует ситуацию.15 июня открылось окно для выкупа контрактов игроков.
Напомним, что Ковальчук перешел в "Кингз" накануне старта минувшего сезона, по итогам которого он сыграл 64 матча и набрал 34 (16+18) очка.
Вести.Ru: последние новости
Хоккеист Любушкин продлил сотрудничество с "Аризоной" Убийство в семье хоккеиста: сын экс-вратаря сборной России убил мать Место кровавой бойни в доме экс-вратаря сборной России сняли на видео
Хоккей , Илья Ковальчук
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева представила новый показательный номер
Марадона вспомнил о «руке бога»
Месси высказался о поражении от Колумбии
Усик отказался от чемпионского пояса
Российская теннисистка обматерила тренера3
Видео
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
03:30
Мамаев назвал дату своего освобождения
Футбол
00:30
Названо условие допуска легкоатлетов РФ на Олимпиаду
Легкая атлетика
02:49
Кокорин померился сроками с убийцей
Футбол
00:36
Дерзкое ограбление в раздевалке «Химок»: как это было
Баскетбол
05:30
Отменен приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
01:18
Роналду остановил автобус ради больного ребенка
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение