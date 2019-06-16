«Новичков заставляли бегать с печенькой в заднем проходе». Хоккеист Алексеев — о дедовщине в Канаде

Фото: SPORT24.ru

Российский нападающий финского клуба «СайПа» Ярослав Алексеев рассказал о дедовщине в Канаде, где форвард выступал за «Шербрук» и «Бэ-Комо». «Самая жесть — это вечеринка новичков. Я был умный и сразу откупился за 20 баксов. Тогда всем новичкам раздали памперсы для взрослых, в которых они весь день ходили по дому, но это было только начало. Первый раунд — все выпили по пять бокалов пива, последнему добавили еще пять шотов водки. Самая жесть началась потом, когда каждого обязали вставить в задний проход по печеньке и пробежать вокруг дома на скорость. В процессе забега старшие выбегали из кустов и толкали в спину. Последнему пришлось бы съесть свою печеньку. Совсем не понравилась вечеринка в следующем году. На всех парней надели стринги, дали им по маленькой короне и собрали в небольшом бараке. Старшак надел черный фартук, бандитскую маску, перчатки для уборки, метлу, на ее конец — презерватив. Он вызывал по одному и каждому засовывал метлу в задницу, чтобы человек орал и пугал остальных. Фигня какая-то неадекватная», — цитирует Алексеева «Спорт-экспресс».