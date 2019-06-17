Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков , работавший на матчах КХЛ.

Дочь арбитра Екатерина сообщила ТАСС, что все произошло неожиданно — мужчина играл в хоккей, внезапно ему стало плохо. Позже стало известно, что у Черенкова оторвался тромб.

За 19-летнюю карьеру Александр Черенков провел на высшем уровне 673 матча, включая 49 в плей-офф. В качестве главного судьи в КХЛ отработал 292 матча. Сезон-2014/15 стал для Черенкова последним в лиге. После он работал в Федерации хоккея Москвы.