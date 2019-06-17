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Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков 

Вести.Ru + ещё 10 11 часов назад
Фото: khl.ru
На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.
Дочь арбитра Екатерина сообщила ТАСС, что все произошло неожиданно — мужчина играл в хоккей, внезапно ему стало плохо. Позже стало известно, что у Черенкова оторвался тромб.
За 19-летнюю карьеру Александр Черенков провел на высшем уровне 673 матча, включая 49 в плей-офф. В качестве главного судьи в КХЛ отработал 292 матча. Сезон-2014/15 стал для Черенкова последним в лиге. После он работал в Федерации хоккея Москвы.
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