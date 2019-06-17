Игрок клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко во время чемпионского парада отделился от своей команды, чтобы пообщаться с болельщиками. Видео с Тарасенско опубликовали в твиттере, после чего пользователи начали массово признаваться ему в любви.
На ролике видно, как Тарасенко подписал для одного из фанатов джерси со своей фамилией, а затем обнял поклонника.
«Влад — мужик. Так рад, что он в «Блюз», — написал @msmallmon.
«Я так сильно люблю этого парня», — добавил @joelirvine97.
«Влад навсегда останется моим любимым игроком «Блюз», — заявил @StLouieSports.
«Отличный поступок Тарасенко, я счастлив за «Сент-Луис Блюз», — отметил @Get2the.
«У кого еще такое же большое сердце, как у номера 91 [номер Тарасенко — прим.ред.]?», — написал @lucid1.
Ранее «Сент-Луис Блюз» впервые в своей истории стали обладателями Кубка Стэнли. В ночь на 13 июня в последней, седьмой встрече финала плей-офф команда обыграла «Бостон Брюинз» со счетом 4:1 и победила в серии 4-3. В составе «Сент-Луис Блюз» играют два россиянина — Тарасенко и Иван Барбашев.