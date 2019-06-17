«Влад — мужик»: как российский хоккеист поразил американцев

Игрок клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко во время чемпионского парада отделился от своей команды, чтобы пообщаться с болельщиками. Видео с Тарасенско опубликовали в твиттере, после чего пользователи начали массово признаваться ему в любви.

На ролике видно, как Тарасенко подписал для одного из фанатов джерси со своей фамилией, а затем обнял поклонника.

«Влад — мужик. Так рад, что он в «Блюз», — написал @msmallmon.

«Я так сильно люблю этого парня», — добавил @joelirvine97.

«Влад навсегда останется моим любимым игроком «Блюз», — заявил @StLouieSports.

«Отличный поступок Тарасенко, я счастлив за «Сент-Луис Блюз», — отметил @Get2the.

«У кого еще такое же большое сердце, как у номера 91 [номер Тарасенко — прим.ред.]?», — написал @lucid1.