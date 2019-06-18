«Это дыра»: хоккеист США вспомнил выступления в России

Бывший американский хоккеист Терри Джей Гальярди рассказал в подкасте Spittin' Chiclets о том, как играл в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» из Нижнекамска.

«Одна из команд называлась «Нефтехимик». Это в Нижнекамске — городе, о котором никто никогда не слышал, он входит в топ три дыр в КХЛ. Но они платили больше других, и кроме зарплаты там были сумасшедшие бонусы за победы и очки. Я в такой попе мира никогда в жизни не был! Всё на русском, тренер говорит на русском, занятия тоже на русском. Чувствуешь себя зомби», — заявил Гальярди.

По его словам, за каждую победу члены команды получали по три тысячи долларов, а однажды за победу пообещали пятнадцать тысяч долларов, пишет «Чемпионат».

Хоккеист также рассказал историю о своей травме. По словам Гальярди, чтобы он смог отыграть матч с травмированным запястьем, ему сделали укол и при этом занесли инфекцию.

«Оказалось, что мне занесли инфекцию в бедро, когда делали укол в попу. Это был не стафилококк, а какая-то странная инфекция, которой можно заразиться только через укол. Пришлось посидеть на жестких антибиотиках, потом спорить с клубом о размере последней зарплаты. Агент сказал, что я должен приходить на арену каждый день, светить лицом, и тогда мне заплатят. Я целый месяц ходил на арену, потом вернулся домой, и мне перевели последнюю зарплату», — отметил Гальярди.