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Кучеров: до Овечкина и Малкина мне пока далеко 

RT на русском + ещё 10 5 часов назад
Фото: Claus Andersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поделился предвкушением от церемонии вручения индивидуальных наград по итогам регулярного сезона соревнования.
«Я здесь впервые, потому пока рано говорить о том, что я перехватил эстафету. Овечкин и Малкин приезжают сюда постоянно, мне до них пока далеко. Однако я буду стараться двигаться дальше», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.
Никита Кучеров является одним из претендентов на приз самому полезному игроку лиги («Харт Трофи»). Россиянин стал самым результативным игроком НХЛ, набрав 128 очков (41+87).
Ранее Малкин заявил, что с таким составом сборная России обязана была выиграть ЧМ.
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