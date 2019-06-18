Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден

Младшего сына хоккеиста Максима Соколова, задержанного по подозрению в убийстве матери, выпустили из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ленинградской области.
«С учетом данных о его личности и возрасте было принято решение о том, чтобы отпустить его из следственного изолятора. Следствие не будет ходатайствовать о его аресте», — заявили в пресс-службе.
15-летний Арсений Соколов был задержан 13 июня. Он обратился в полицию, заявив, что его 18-летний брат напал с ножом на мать в их доме в Ленинградской области. На месте происшествия было найдено тело 45-летней Ирины Соколовой с перерезанным горлом и раненый 18-летний Максим Соколов-младший.
Максим Соколов — российский хоккеист, вратарь, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине. Чемпион России 2004 года и обладатель кубка Европейских чемпионов 2005 года (в составе омского «Авангарда»). Победитель Евротура 2005 года. В качестве игрока выступал за омский «Авангард», петербургский СКА, новокузнецкий «Металлург» и другие клубы. В настоящее время является старшим тренером клуба СКА-1946, выступающего в Молодёжной хоккейной лиге. В этом же клубе играет его старший сын Максим.