Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден

Трагедия в семье Соколова: подозреваемого в убийстве матери выпустили из СИЗО

Младшего сына хоккеиста Максима Соколова , задержанного по подозрению в убийстве матери, выпустили из СИЗО . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ленинградской области.

«С учетом данных о его личности и возрасте было принято решение о том, чтобы отпустить его из следственного изолятора. Следствие не будет ходатайствовать о его аресте», — заявили в пресс-службе.

15-летний Арсений Соколов был задержан 13 июня. Он обратился в полицию, заявив, что его 18-летний брат напал с ножом на мать в их доме в Ленинградской области. На месте происшествия было найдено тело 45-летней Ирины Соколовой с перерезанным горлом и раненый 18-летний Максим Соколов-младший.

Максим Соколов — российский хоккеист, вратарь, член олимпийской сборной команды России на Олимпиаде в Турине. Чемпион России 2004 года и обладатель кубка Европейских чемпионов 2005 года (в составе омского «Авангарда»). Победитель Евротура 2005 года. В качестве игрока выступал за омский «Авангард», петербургский СКА, новокузнецкий «Металлург» и другие клубы. В настоящее время является старшим тренером клуба СКА-1946, выступающего в Молодёжной хоккейной лиге. В этом же клубе играет его старший сын Максим.