Прикрывает отца? Почему сына Соколова отпустили после убийства

Младшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова Арсения , подозреваемого в убийстве собственной матери, выпустили из изолятора временного содержания. С молодым человеком провели все необходимые процедуры, после чего следствие не стало ходатайствовать об аресте. Близкие семьи Соколовых выдвигают свои версии произошедшего. Так, подруга погибшей Ирины выразила мнение, что братья прикрывают настоящего убийцу.

Арсений Соколов, 17-летний сын бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова, отпущен из изолятора временного содержания. Молодой человек, который проходит главным подозреваемым в деле об убийстве своей матери Ирины Соколовой, находился под стражей в спецприемнике для несовершеннолетних с 14 июня. В официальном заявлении пресс-службы СУ СК РФ по Ленинградской области говорится, что следствие не стало ходатайствовать об аресте Арсения Соколова по итогу проведенных с ним мероприятий.

«Молодой человек был подробно допрошен по обстоятельствам дела, с ним был проведен ряд необходимых следственных и процессуальных действий. С учетом данных о личности подозреваемого, его возраста, органами следствия принято решение освободить его из изолятора временного содержания и не инициировать перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,

Добавим, что, по информации РЕН ТВ, Арсения отпустили после того, как отец поручился за него.

Напомним, что трагедия в семье Соколовых произошла 13 июня. В коттеджном поселке Новая Романовка, который находится в Ленинградской области, был обнаружен труп Ирины Соколовой, а рядом — изрезанный старший сын Максим. 18-летнего молодого человека экстренно госпитализировали с колото-резаными ранами шеи и груди. Изначально главным свидетелем, а потом уже подозреваемым у следствия стал Арсений Соколов. Мальчик в момент трагедии выбежал из дома и позвал на помощь соседей, крича, что его старший брат сошел с ума. При этом одежда юноши была испачкана в крови. Вместе с одним из жителей поселка они поднялись и обнаружили труп Соколовой, а также Максима Соколова в крови.

На допросе у следователя Арсений заявил, что это брат убил их мать, после чего угрожал ему расправой.

Когда самый младший из Соколовых увидел тело мамы, то якобы напал на Максима и нанес ему несколько ударов ножом, чтобы отомстить. Тогда же следствие приняло решение переквалифицировать Арсения со свидетеля в подозреваемого, поскольку он давал путанные показания. Мальчик пожаловался на агрессию со стороны брата и даже сообщил, что Максим планировал ритуальное убийство всей семьи. На следующий день Арсений был доставлен в городской суд Всеволожска Ленинградской области для избрания меры пресечения, по итогам которого ему продлили арест на 72 часа.

Максим Соколов-младший свою версию произошедшего до сих представить не смог. При госпитализации у него были диагностированы порезы обеих кистей и колотое ранение груди, а также левосторонний пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости, которое может возникнуть из-за травмы грудной клетки) и сочетанная травма, то есть повреждения в разных системах органов. Спустя несколько дней Максим пришел в сознание, однако коротко пообщался со следователями жестами. По информации «Комсомольской правды», в ближайшее время он не сможет разговаривать.

«Он в сознании, но общаться со следователями не может. У него порезаны руки, видимо, оборонялся, пальцы в шрамах, поэтому даже письменно ответить на вопросы не представляется возможным. Говорить тоже не может — в гортани у него трубка. Лежит под седативными препаратами», — сказал источник издания.

Известный хоккейный комментатор Андрей Шестаков в эфире шоу Андрея Малахова заявил, что не верит в убийство Максим Соколовым-младшим собственной материм. Он поясни, что мальчик состоял в хороших отношениях со своей родительницей.

«Максим был хорошим и спокойным мальчиком, он любил маму, которая выходила его. Это было тяжелое время: у ребенка брали пункции из позвоночника, он страдал, но не сдался, как и вся семья», — сказал он.

Такую же точку зрения выразила замдиректора частной школы, где учились братья, Светлана Титова. По ее мнению, Максим был более любимым в семье, а Арсений — «странным».

«У Максима с мамой были прекрасные отношения. Она называла его «мой Масик». Он начитанный и очень умный мальчик. И он — полная противоположность младшему брату, который, хоть и умный, но учиться не хотел. Психологически Арсений, знаете, странным был. Все вызовы Ирины в школу были по поводу поведения Арсения, он не ужился в прошлой школе, перешел к нам», — отметила Титова.

Друзья и знакомые четы Соколовых выдвигают свои безумные версии произошедшего в шоу у Малахова. Анна Никитина , подруга погибшей Ирины, считает, что оба брата могут быть непричастны к убийству матери. По ее мнению, дело может быть в том, что дети «прикрывают» своего отца, который якобы бил супругу.

«Я думаю, дети прикрывают кого-то третьего, близкого им человека. Возможно, дети думают, что это их отец? Он часто Иру бил, мне об этом говорила наша близкая подруга. Вдруг узнал, что она нашла любовника, и решил убить, а детям сказал, что их не посадят», — предположила Анна.

Друзьям Соколовых эта теория показалась неправдоподобной. Практически все близкие уверяют, что Максим и Ирина состояли в счастливом браке.