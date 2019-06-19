Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я был как пятая нога у собаки»: российский хоккеист объяснил отъезд из НХЛ 

Спорт РИА Новости + ещё 4 6 часов назад
Фото: © AFP 2019 / Harry How
Защитник Игорь Ожиганов, выступавший в минувшем сезоне за клуб НХЛ "Торонто", а затем подписавший контракт с казанским "Ак Барсом", рассказал о том, почему он принял решение уехать из Северной Америки.
В начале мая "Ак Барс" получил от московского ЦСКА права на Ожиганова в обмен на чешского форварда Иржи Секача.
"Мне не очень нравилось жить в Северной Америке. Я там был как пятая нога у собаки. Не знаю языка, привязан к Никите Зайцеву, в город никуда не пойти. На Новый год прилетали родители мои и жены. Говорили по-русски, куда-то ходили. А когда все улетели, началось что-то вроде депрессии", — приводит его слова "Матч ТВ".
Ожиганов после сезона-2017/18 покинул ЦСКА и подписал однолетний контракт с "Торонто". В НХЛ он провел 53 матча и набрал семь очков (3 шайбы + 4 передачи).
Последние новости
Губерниев о массовом употреблении допинга: "Таня Акимова, это же не ты?" Болельщики раскритиковали Погорилую за откровенную фотографию "Настоящий герой": американцы в восторге от поступка Тарасенко
Хоккей , Игорь Ожиганов , Никита Зайцев , Иржи Секач
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Российским клубам понадобился чемпион мира
Названа цена, которую заплатил ЦСКА за Влашича
Назван вероятный соперник Макгрегора в следующем бою
Адвокат Кокорина раскрыла свой гонорар1
Видео
00:11
Футболист сломал ногу после подката соперника
Футбол
00:18
Смолов окончил аспирантуру
Футбол
03:30
Решена судьба Кокорина и Мамаева
Футбол
03:23
Медведева представила новый показательный номер
Фигурное катание
04:00
Трагедия Соколова: возможный убийца освобожден
Хоккей
00:48
Загитову обвинили в «воровстве» у Медведевой
Фигурное катание
03:27
Видаль может покинуть «Барселону»
Футбол
02:34
Появилось видео первого поражения Джошуа в карьере
Бокс
02:04
«Брат сошёл с ума». Страшная трагедия в семье Соколова
Хоккей Статьи
02:42
Сын экс-игрока сборной убил собственную мать
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение