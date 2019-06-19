«Я был как пятая нога у собаки»: российский хоккеист объяснил отъезд из НХЛ

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Защитник Игорь Ожиганов , выступавший в минувшем сезоне за клуб НХЛ "Торонто", а затем подписавший контракт с казанским "Ак Барсом", рассказал о том, почему он принял решение уехать из Северной Америки. В начале мая "Ак Барс" получил от московского ЦСКА права на Ожиганова в обмен на чешского форварда Иржи Секача "Мне не очень нравилось жить в Северной Америке. Я там был как пятая нога у собаки. Не знаю языка, привязан к Никите Зайцеву, в город никуда не пойти. На Новый год прилетали родители мои и жены. Говорили по-русски, куда-то ходили. А когда все улетели, началось что-то вроде депрессии", — приводит его слова "Матч ТВ". Ожиганов после сезона-2017/18 покинул ЦСКА и подписал однолетний контракт с "Торонто". В НХЛ он провел 53 матча и набрал семь очков (3 шайбы + 4 передачи).