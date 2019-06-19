Видео похорон убитой жены экс-хоккеиста появилось в Сети

Видео похорон убитой жены бывшего вратаря сборной России Максима Соколова появилось в сети. Запись опубликована на сайте "РЕН ТВ"

Церемония прощания прошла на одном из кладбищ Санкт-Петербурга. Отмечается, что младший сын Арсений, подозреваемый в убийстве матери, находился в стороне от гроба.

Трагедия в семье Соколова произошла 13 декабря в поселке Новая Романовка в Ленинградской области. В результате удара ножом скончалась жена экс-игрока. Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации.

Ранее охранник коттеджного поселка, в котором живет семья Соколова, рассказал, что видел в день убийства жены хоккеиста.