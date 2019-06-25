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Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы 

RT на русском + ещё 23 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Сергей Зубов введён в Зал хоккейной славы в Торонто.
Как сообщает пресс-служба организации, помимо 48-летнего россиянина Джим Рутерфорд, Джим Рутерфорд, Ги Карбонно, Вацлав Недоманский и Хейли Уикенхайзер.
Зубов двукратным обладателем Кубка Стэнли — в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Даллас Старз». В его активе 1068 матчей в НХЛ, в которых он набрал 771 (152+619) очков. Он также является олимпийским чемпионом Игр 1992 года.
С 2011 года он начал свою тренерскую карьеру, и в настоящее время возглавляет ХК «Сочи».
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