Российский хоккеист Михаил Шалагин, находящийся в лагере развития клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», забросил шайбу без броска. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.
This looks familiar… Mikhail Shalagin came to play 👀#BoltsDevCamp pic.twitter.com/8IZ6riNqTp— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 27 июня 2019 г.
Шалагин исполнял буллит на тренировке, обманным движением дезориентировал вратаря, который не заметил, как шайба закатилась в ворота. «Выглядит похоже», — написала пресс-служба клуба, намекнув на то, что в 2017 году нападающий «Тампы» Никита Кучеров таким же способом реализовал буллит в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз».