This looks familiar… Mikhail Shalagin came to play 👀#BoltsDevCamp pic.twitter.com/8IZ6riNqTp— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 27 июня 2019 г.

Российский хоккеист Михаил Шалагин, находящийся в лагере развития клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», забросил шайбу без броска. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.