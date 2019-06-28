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Российский хоккеист повторил трюк Кучерова и забросил шайбу без броска 

ТК «Звезда» + ещё 4 7 часов назад
Фото: TBLightning Twitter
Российский хоккеист Михаил Шалагин, находящийся в лагере развития клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг», забросил шайбу без броска. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.
Шалагин исполнял буллит на тренировке, обманным движением дезориентировал вратаря, который не заметил, как шайба закатилась в ворота. «Выглядит похоже», — написала пресс-служба клуба, намекнув на то, что в 2017 году нападающий «Тампы» Никита Кучеров таким же способом реализовал буллит в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйбрз».
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