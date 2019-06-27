14 россиян окажутся в Канадской хоккейной лиге

27 июня в Канаде прошел импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL), сообщает "Спорт-экспресс".

В результате, 14 российских хоккеистов, в том числе лучшие отечественные юниоры 2002 года рождения — нападающие Василий Пономарев , Данила Гущин и Марат Хуснутдинов.

Как уведомляет источник, Пономарев, проведший минувший сезон в составе клуба Молодеждной хоккейной лиги (МХЛ) "Крылья Советов", будет выступать на драфте за "Шоунинган"