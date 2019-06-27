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14 россиян окажутся в Канадской хоккейной лиге 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
27 июня в Канаде прошел импорт-драфт Канадской хоккейной лиги (CHL), сообщает "Спорт-экспресс".
В результате, 14 российских хоккеистов, в том числе лучшие отечественные юниоры 2002 года рождения — нападающие Василий Пономарев, Данила Гущин и Марат Хуснутдинов.
Как уведомляет источник, Пономарев, проведший минувший сезон в составе клуба Молодеждной хоккейной лиги (МХЛ) "Крылья Советов", будет выступать на драфте за "Шоунинган"
Ранее сообщалось, что жена Евгения Малкина посмеялась над его уловом на рыбалке.
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Хоккей , Евгений Малкин , Василий Пономарев
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