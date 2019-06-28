Где может продолжить карьеру Панарин

Артемий Панарин продолжает поиски нового клуба. Форвард провёл переговоры с «Флоридой» и «Рейнджерс», а в ближайшее время намерен встретиться с представителями «Айлендерс» и «Чикаго». При этом не исключено, что вместе с ним в новую команду отправится его партнёр по «Коламбусу», голкипер Сергей Бобровский . О том, какими вариантами для продолжения карьеры располагает российский хоккеист — в материале RT.

Одна из главных интриг нынешнего межсезонья в НХЛ — в каких клубах российские хоккеисты Артемий Панарин и Сергей Бобровский начнут новый регулярный чемпионат. На протяжении последних лет они защищали цвета «Коламбус Блю Джекетс», но уже 1 июля могут отказаться от продления контракта с коллективом из Огайо и официально стать неограниченно свободными агентами. При этом уже сейчас спортсмены активно занимаются поиском нового места работы, а форвард и вовсе успел провести переговоры с несколькими командами.

На протяжении нескольких последних месяцев в контексте будущего клуба Панарина упоминалось около пяти коллективов лиги. Как сообщает пресс-служба НХЛ, первым делом он провёл встречу с руководителями «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В «Большом яблоке» к визиту российского хоккеиста подошли ответственно и даже посвятили ему специальное обращение. Так, на медиакубе появилось изображение нападающего в свитере коллектива и подписью: «Welcome Artemi» (Добро пожаловать, Артемий. — RT).

Примечательно, что интерес к спортсмену проявляют в основном команды, которые в последние годы не смогли добиться значительных успехов и находятся на стадии перестройки. Так, за последние 18 лет «Флорида» лишь дважды квалифицировалась в плей-офф Кубка Стэнли, но оба раза уступала в первом раунде. В сезоне-2011/12 они в напряжённом семиматчевом противостоянии проиграли «Нью-Джерси Девилз», а четыре года спустя — «Нью-Йорк Айлендерс». Правда, «Пантерз» имеют пару козырей в рукаве в виде отличного климата, а также наличия в составе соотечественника Евгения Дадонова и наставника Джоэля Кенневиля, с которым он пересекался в «Чикаго Блэкхокс».

Что касается «Рейнджерс», то в XXI веке они выступали значительно успешнее и даже добирались до финала Кубка Стэнли, но в последние два года переживают не лучшие времена. Некоторые лидеры коллектива постарели и уже не могут выступать на прежнем уровне ( Хенрик Лундквист ), а другие покинули команду ( Райан Макдона Дерек Степан ) или завершили карьеру (Брэд Ричардс, Рик Нэш ). В итоге, в течение двух последних лет ньюйоркцы ни разу не квалифицировались в плей-офф, по итогам регулярного чемпионата дважды подряд заняв 12-е место в Восточной конференции.

Павел Бучневич, Владислав Наместников, Ни для кого не секрет, что «Рейнджерс» является одним из самых популярных клубов Северной Америки и входит в число девяти самых титулованных. А учитывая солидную делегацию из российских игроков ( Александр Георгиев Игорь Шестёркин ), Панарин вряд ли испытает проблемы с адаптацией в новом городе.

В кандидатуре Панарина заинтересована ещё одна команда, которая вступает в новый соревновательный год с надеждами на возвращение в элиту. Как сообщается, в ближайшее время хоккеист намерен провести переговоры с «Чикаго», цвета которого он защищал с 2015 по 2017 годы. На протяжении двух подряд сезонов Артемий набирал не менее 74 очков и становился вторым лучшим бомбардиром коллектива после великолепного Патрика Кейна . Но даже это не помешало руководству сначала обвинить россиянина после поражения от «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде плей-офф, а затем и обменять его в «Коламбус». Правда, ситуация после этого лишь ухудшилась, клуб дважды не смог выйти в плей-офф.

Также в контексте будущего места работы Артемия упоминаются «Нью-Йорк Айлендерс» и «Колорадо Эвеланш». В отличие от вышеназванных коллективов, они уже сейчас располагают мощным составом и способны решать задачи самого высокого уровня. Но, судя по информации североамериканских экспертов, сам Панарин не горит желанием переезжать в Денвер.

«С тех пор как Панарин дал понять, что не хочет оставаться в «Коламбусе», «Колорадо» стал очень заинтересован в нём. Но многочисленные источники указывают на то, что он не встречался с представителями «Эвеланш» в воскресенье. Денвер — маловероятное место продолжения карьеры талантливого крайнего нападающего», — цитирует Sportsnet известного хоккейного эксперта Эллиота Фридмана.

Согласился со своим коллегой и обозреватель сайта НХЛ Дэн Роузен. По его мнению, спортсмен вряд ли согласится на переход в состав «Колорадо», но в то же время всерьёз рассматривает вариант с «Пантерз».

«Я по-прежнему считаю, что Панарин подпишет контракт с «Флоридой». Они могут предложить россиянину сыграть в одном звене с Барковым или Трочеком, воссоединиться с другом Дадоновым или тренером Кенневиллем. Кроме того, нельзя забывать про тёплый климат и возможный приход Бобровского. «Пантерз» намерены укрепить состав, поэтому они всячески сражаются за Артемия. Если он хочет играть в большом городе, то ему больше подойдёт вариант с командами из Нью-Йорка», — отметил эксперт.

Что касается «Айлендерс», то этот клуб обладает необходимыми ресурсами для достижения договорённости с россиянином. Во-первых, коллектив Барри Тротца очень успешно провёл прошлый сезон, по итогам которого занял четвёртое место в звёздной Восточной конференции, вследствие чего способен помочь форварду сделать следующий шаг в своей карьере. Во-вторых, подбор игроков не самый звёздный, ввиду чего Артемий сходу может стать лидером команды. В-третьих, «Нью-Йорк» пока не продлил контракт со своим основным голкипером Робином Ленером , что говорит о возможном подписании Бобровского.

При этом сообщалось, что двукратный обладатель приза лучшему голкиперу регулярного сезона НХЛ («Везина Трофи») действительно намерен провести переговоры с «Айлендерс». По информации Sportsnet, Бобровский отправился в Нью-Йорк сразу после визита в город Санрайз, где базируется «Пантерз».