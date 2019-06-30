«Питтсбург» отдал Кессела «Аризоне»

Фоврард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Фил Кессел перешел в "Аризону Койотс", сообщает "Чемпионат.com".

По информации официального сайта клуба, в обратном направлении проследуют форвард Алекс Гальченюк и защитник Пьер-Оливер Жозеф.

Также "Аризона" получает права на защитника Дэйна Биркса и условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года.

На счету Кессела два Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга".