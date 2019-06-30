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«Питтсбург» отдал Кессела «Аризоне» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Фоврард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Фил Кессел перешел в "Аризону Койотс", сообщает "Чемпионат.com".
По информации официального сайта клуба, в обратном направлении проследуют форвард Алекс Гальченюк и защитник Пьер-Оливер Жозеф.
Также "Аризона" получает права на защитника Дэйна Биркса и условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года.
На счету Кессела два Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга".
Ранее сообщалось, что журналист из США рассказал о влиянии нападающего "Вашингтон Кэпиталз" россиянина Александра Овечкина на НХЛ.
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Хоккей , Фил Кессел , Алекс Гальченюк , Александр Овечкин , Чемпионат.com
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