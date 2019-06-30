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В дырочку будет справлять нужду. Назаров о критике иностранных игроков 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Андрей Назаров / Фото: © КХЛ
Хоккеист и тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров предложил действенный способ наказания для иностранных хоккеистов, позволяющих себе несправедливые выпады в адрес России, сообщает «Матч ТВ».
«Самая большая задница»: американец в ужасе от России
«В следующий раз, когда он прилетит в Россию, мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток. И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет», — заявил Назаров.
Ранее американский хоккеист Терри Джей Гальярди, экс-нападающий «Нефтехимика» поделился своими воспоминаниями об этом периоде.
«Одна из команд называлась «Нефтехимик», это в Нижнекамске, городе, о котором никто никогда не слышал, он входит в топ-3 дыр в КХЛ», — рассказал он изданию «Чемпионат».
Назаров тренировал семь клубов КХЛ — «Трактор», «Витязь», «Северсталь», «Донбассе», СКА, «Барыс», «Нефтехимик», работал в трех сборных — России, Украины и Казахстана.
Он известен своими парадоксальными высказываниями с примесью юмора.
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Хоккей , Андрей Назаров , Северсталь
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