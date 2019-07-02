Хлебом единым. Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ

Четыре российских хоккеиста сменили команды в первый день трансферного окна в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард Артемий Панарин подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", став самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ и вторым по зарплате в лиге после Коннора Макдэвида

В понедельник вечером по московскому времени клубы получили возможность подписывать контракты с неограниченно свободными агентами. Хедлайнерами, как и ожидалось, стали Панарин и Сергей Бобровский , которые заранее дали понять, что не подпишут новые контракты с "Коламбусом". Как утверждает издание The Athletic, российский форвард отказался от предложения "Коламбуса" с зарплатой $14,5 млн за сезон (у Макдэвида — $12,5 млн).

Еще за день до открытия трансферного окна фаворитом в борьбе за 27-летнего форварда по прозвищу Хлебушек большинство специалистов называли другой клуб из Нью-Йорка — "Айлендерс". Позднее появилась информация о том, что игрок хочет получать в среднем не менее $10 млн и выступать за команду из мегаполиса, которая будет претендовать на Кубок Стэнли. "Рейнджерс" идеально соответствуют первым двум условиям. Панарин в среднем за сезон будет зарабатывать $11,642 млн, ранее лидером по этому показателю среди россиян был капитан "Вашингтона" Александр Овечкин ($9,538 млн).

"Многие российские игроки заслуживают такой зарплаты, на них большое давление. Когда плохо играют, много критики в их адрес. Надеюсь, что Артемий оправдает вложенные в него средства", — сказал в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук.

Конец перестройки

В середине сезона Гортон заявил о том, что "Рейнджерс" намерены ускорить процесс перестройки. В клубе очень довольны прогрессом 21-летнего форварда Бретта Хаудена , полученного из "Тампы" в результате обмена, а также игрой 19-летнего Филипа Хытила. По итогам драфта команду пополнил 18-летний финский вундеркинд Каапо Какко. Уже в следующем сезоне "Рейнджерс" вполне способны решить задачу выхода в плей-офф, но бороться за Кубок Стэнли будут едва ли.

Кравчук считает, что в "Рейнджерс" Панарин сможет улучшить свою личную статистику, и не исключает, что форвард превзойдет достижение своего соотечественника Никиты Кучерова по набранным очкам в одном регулярном чемпионате (128). "Думаю, что в "Рейнджерс" собирается серьезная команда, вероятно, будут еще приобретения. У Панарина есть все, чтобы побить достижение Кучерова, этого нельзя исключать. Он разносторонний игрок — хорошо бросает, видит площадку, может отдать пас", — отметил Кравчук.

"Когда наши ребята собираются вместе в команде, это помогает и в хоккее, и в быту, и в жизни. Они сейчас строят новую команду, чтобы решать большие задачи, и смотрят в будущее, поэтому и берут таких игроков, как Панарин", — подчеркнул в беседе с ТАСС обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

В прошедшем сезоне Панарин сыграл 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах. За "Коламбус" Панарин выступал с 2017 года, до этого он провел два сезона за "Чикаго". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ российский нападающий провел 322 матча, в которых набрал 320 (116+204) очков, в плей-офф на его счету 26 (9+17) очков в 27 играх. По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем "Колдер Трофи" — приза лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ, набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах.

Бобровский стал рекордсменом "Флориды"

"Флорида" перед открытием трансферного окна обменяла вратаря Джеймса Раймера в "Каролину" на другого голкипера, Скотта Дарлинга . Позднее контракт Дарлинга был выкуплен. Таким образом, команда осталась без высококлассного вратаря, и появление Бобровского во "Флориде" было предсказуемым.

30-летний российский вратарь заключил семилетний контракт с клубом на сумму $70 млн ($10 млн в среднем за сезон). Его истекший четырехлетний контракт с "Коламбусом" был рассчитан на $29,7 млн Бобровский стал вторым голкипером в НХЛ по величине зарплаты после вратаря "Монреаля" Кэри Прайса ($10,5 млн). В истории "Флориды" зарплата Бобровского стала самой большой, ранее обладателем рекорда был Павел Буре с контрактом на $50 млн Генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Тэллон считает, что российский голкипер Сергей Бобровский поможет команде одерживать больше побед. "Бобровский — элитный первый номер, который не раз доказывал, что он один из лучших вратарей в НХЛ, — заявил Тэллон. — Его игровые качества и опыт позволят усилить нашу оборону и побеждать в каждой игре. Мы надеемся, что "Флорида" вступает в новую эру".

Помимо вратарской позиции, "Флорида" укрепила линию обороны многолетним защитником первой пары "Тампы" Антоном Строльманом . Также было подписано соглашение с центральным нападающим Ноэлем Аккьярри, который минувший сезон провел в составе финалиста Кубка Стэнли "Бостона". Ранее команду возглавил трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера "Чикаго" Джоэль Кенневилль

"Флорида" сделала большой шаг, подписав контракт с тренером Джоэлем Кенневиллем, команда стала собираться очень серьезная. Перспективы — дело времени. Есть масса факторов, которые влияют на вратаря, это особая позиция", — отметил Кравчук.

Варламов в "Айлендерс", Зайцев — в "Оттаве"

Вратарь Семен Варламов, у которого истек контракт с "Колорадо", подписал четырехлетнее соглашение с "Айлендерс" на сумму $20 млн В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ российский голкипер принял участие в 49 матчах, в среднем пропуская 2,87 шайбы и отражая 90,9% бросков. 31-летний вратарь в середине марта потерял место в основном составе своей бывшей команды, проиграв конкуренцию Филиппу Грубауэру . В последних 12 встречах регулярного чемпионата и играх плей-офф Варламов не появлялся на льду.

В "Айлендерс" россиянину предстоит выиграть конкуренцию за роль первого номера у другого немца, Томаса Грайсса . Грайсс в прошедшем регулярном чемпионате почти поровну поделил игровое время с Робином Ленером , но в плей-офф провел только одну встречу. Шведский вратарь, занявший третье место в голосовании за лучшего голкипера по итогам регулярного чемпионата, также на правах неограниченно свободного агента подписал контракт с "Чикаго" сроком на один год на сумму $5 млн "Айлендерс" принадлежат права на 23-летнего голкипера сборной России Илью Сорокина , который выступает за столичный ЦСКА, он был задрафтован клубом НХЛ в 2014 году в третьем раунде под общим 78-м номером. По истечении срока соглашения с ЦСКА вратарь может перейти в "Айлендерс". "Островитяне" также сумели подписать новый семилетний контракт со своим капитаном Андерсом Ли

"Торонто" выплатит Зайцеву подписной бонус в размере $3 млн Контракт россиянина с "Торонто" был рассчитан до 2024 года и включал в себя пункт о запрете на обмен, от которого хоккеист отказался. Согласно договору, годовой оклад игрока равнялся $4,5 млн В конце мая Зайцев по личным причинам попросил руководство "Торонто" обменять его в другой клуб.

Зайцев выступал за "Торонто" с 2016 года, до этого он был игроком новосибирской "Сибири" и ЦСКА. В завершившемся сезоне российский защитник провел 81 матч, набрав 14 (3 гола + 11 передач) очков.

Павелски и Перри усилили "Даллас"

"Даллас" пополнил свои ряды двумя возрастными нападающими. 34-летний американец Джо Павелски, выступавший на протяжении всей карьеры за "Сан-Хосе" (с 2006 года), подписал соглашение сроком на три года, за это время игрок заработает $21 млн 34-летний форвард Кори Перри подписал однолетний контракт на сумму $1,5 млн Также "Даллас" заключил однолетнее соглашение со словацким защитником Андреем Секерой на сумму $1,5 млн В прошедшем сезоне Павелски провел 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 64 очка (38 шайб + 26 передач), в плей-офф он сыграл 13 матчей и набрал 9 очков (4+5). Перри играл в НХЛ за "Анахайм" с сезона-2006/07, в котором выиграл с клубом Кубок Стэнли. В сезоне-2010/11 он стал самым ценным игроком и лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной Канады Перри является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и победителем чемпионата мира в России (2016).

"Монреаль" стал первым клубом в НХЛ с 2013 года, который предложил контракт ограниченно свободному агенту другой команды — нападающему "Каролины" Себастьяну Ахо . Канадский клуб предложил 21-летнему финну пятилетний контракт на общую сумму $42,25 млн "Каролине" для сохранения форварда нужно повторить предложение или сделать более выгодное. В последний раз до этого предложение ограниченно свободному агенту другого клуба делал "Калгари" в 2013 году — на тот момент нападающему "Коламбуса" Райану О'Райлли , хоккеисту предложили двухлетний контракт на общую сумму $10 млн, и он принял предложение.