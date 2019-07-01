«В дырочку справлять нужду»: хоккеистов предложили сажать

Бывший игрок НХЛ и экс-тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров в интервью «Матч ТВ» предложил наказывать зарубежных хоккеистов, нелестно отзывающихся о России и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). По мнению спортсмена, проштрафившихся игроков необходимо «сажать на 15 суток».

Назаров утверждает, что иностранцев необходимо наказывать за «несправедливые выпады» сразу по прилёту в Россию.

«Мы его просто арестуем. Для начала на 15 суток. И поместим в камеру без туалета. В дырочку будет справлять нужду. Есть такие в КПЗ. После этого он ругать Россию не будет», — резко заявил хоккеист.

Заявление Назарова прозвучало на фоне высказываний американского хоккеиста, выступавшего за «Нефтехимик», Ти Джея Гальярди, который рассказывая о периоде жизни в России, отметил, что российские врачи занесли ему инфекцию во время укола. Спортсмен также назвал Нижнекамск «самой большой задницей в мире, в которой бывал».

Позже Андрей Назаров предложил создать в КХЛ департамент информационной безопасности, чтобы оперативно реагировать на подобного рода высказывания. При этом экс-тренер «Нефтехимика» вызвался возглавить учреждение на общественных началах.