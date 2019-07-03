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Панарин объяснил, почему выбрал Нью-Йорк 

News.ru + ещё 14 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Хоккеист Артемий Панарин поделился впечатлениями от своего громкого перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин заключил контракт, рассчитанный на семь лет, общая сумма которого составляет $81,5 млн На встрече с журналистами хоккеист отметил, что последние два дня были для него «немного сумбурными». Теперь же он намерен «побольше погулять и насладиться Нью-Йорком», сообщает Sport24.
По словам Панарина, данный город теперь является его домом. Хоккеист очень рад переходу и ждёт первых игр за новую команду.
Мне нравятся люди здесь, я чувствую энергию этого места и мне очень приятно. Было очень сложно из-за всяких нюансов, касаемых денег, городов, команд. Был момент, когда я просто сел, послушал своё сердце, и оно мне подсказало, что Нью-Йорк лучше для меня, — заявил Панарин журналистам.
Ранее News.ru сообщал, что россиянин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой заработной платы. У него она составит в среднем $11,642 млн в год. Первое место занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($12,5 млн в год). Панарин отказался от предложения руководства «Коламбус Блю Джекетс» заключить новый контракт. В услугах российского нападающего также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс».
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Хоккей , Коннор Макдэвид , Артемий Панарин
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