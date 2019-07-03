Панарин объяснил, почему выбрал Нью-Йорк

Хоккеист Артемий Панарин поделился впечатлениями от своего громкого перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин заключил контракт, рассчитанный на семь лет, общая сумма которого составляет $81,5 млн На встрече с журналистами хоккеист отметил, что последние два дня были для него «немного сумбурными». Теперь же он намерен «побольше погулять и насладиться Нью-Йорком», сообщает Sport24.

По словам Панарина, данный город теперь является его домом. Хоккеист очень рад переходу и ждёт первых игр за новую команду.

Мне нравятся люди здесь, я чувствую энергию этого места и мне очень приятно. Было очень сложно из-за всяких нюансов, касаемых денег, городов, команд. Был момент, когда я просто сел, послушал своё сердце, и оно мне подсказало, что Нью-Йорк лучше для меня, — заявил Панарин журналистам.