Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ

Российский хоккеист Артемий Панарин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте команды.

Панарин перешел в команду на правах свободного агента. Как пишет издание Sportsnet, россиянин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он станет вторым игроком лиги по уровню годовой зарплаты. При этом, как пишет «Чемпионат.com», Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.

О переговорах Панарина с «Рейнджерс» стало известно ранее 1 июля. У россиянина завершился контракт с «Коламбус Блю Джэкетс», который, по сообщениям СМИ, был готов предложить ему восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.

Форвард играл за команду на протяжении двух сезонов и ранее изъявлял желание покинуть ее. В НХЛ же россиянин играет с 2015 года. До «Коламбуса» он выступал за «Чикаго Блэкхоукс».