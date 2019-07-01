Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Панарин стал самым высокооплачиваемым россиянином в истории НХЛ 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский хоккеист Артемий Панарин подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте команды.
Панарин перешел в команду на правах свободного агента. Как пишет издание Sportsnet, россиянин заключил соглашение на семь лет, за этот период он получит 81,5 миллиона долларов. Он станет вторым игроком лиги по уровню годовой зарплаты. При этом, как пишет «Чемпионат.com», Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком в истории НХЛ.
О переговорах Панарина с «Рейнджерс» стало известно ранее 1 июля. У россиянина завершился контракт с «Коламбус Блю Джэкетс», который, по сообщениям СМИ, был готов предложить ему восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Форвард играл за команду на протяжении двух сезонов и ранее изъявлял желание покинуть ее. В НХЛ же россиянин играет с 2015 года. До «Коламбуса» он выступал за «Чикаго Блэкхоукс».
Последние новости
Москвичам предрекли новое похолодание В Чечне напали на пост полиции Соратник Зеленского предложил Донбассу сделку
Комментарии
Хоккей , Артемий Панарин , Чемпионат.com
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винус Уильямс проиграла 15-летней теннисистке
Мамаев решил стать тренером
Кокорин рассказал о своей больной ноге1
Касаткина не прошла во второй круг Уимблдона
Названа сумма контракта Бобровского с «Флоридой»
Видео
01:08
Адвокат рассказал о проблемах в семье Аршавина
Футбол
00:32
Белорусский футболист забил ножницами в падении
Футбол
04:28
Глушаков станцевал лезгинку
Футбол
00:35
Блондинка, судившая матч, припугнула футболистов
Футбол
03:07
Выступивший против РФ футболист остался без денег
Футбол
00:22
Мамаева захотели отправить в хозобслугу
Футбол
00:23
Новый допинг: Россия лишится победы в Сочи?
Зимние виды спорта
00:55
Изменял и не давал денег: новые откровения бывшей Мамаева
Футбол Статьи
00:57
Экс-чемпион UFC устроил драку в ночном клубе
MMA
00:42
Сборная России по футболу обратилась к болельщикам
Футбол Гандбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение