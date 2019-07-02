«Змея, погнался за деньгами»: фанаты возненавидели Панарина

1 июля звезды «Коламбуса» Сергей Бобровский Артемий Панарин официально определились со своим будущим. Новым клубом российского вратаря стала «Флорида», а его соотечественник перешел в «Рейнджерс». Однако реакция фанатов «Блю Джекетс» на выбор хоккеистов оказалась неоднозначной. Если Бобровского проводили с любовью и добротой, то Панарина болельщики обвинили в предательстве.

Теперь уже бывшие игроки «Коламбус Блю Джекетс», российский вратарь Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин, которые 1 июля стали неограниченно свободными агентами, взорвали трансферный рынок Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хотя в «Коламбусе» на продление соглашений с отечественными хоккеистами и не надеялись, но удержать своих лидеров попытались. О значимости фигуры Бобровского руководители клуба из штата Огайо говорили еще прошлым летом и даже были готовы предложить ему сумасшедший контракт на восемь лет, в течение которых голкипер получил бы от $84 млн до $90 млн Однако разногласия с тренерским штабом по ходу прошедшего сезона и, вероятно, отсутствие перспектив «Блю Джекетс» в борьбе за Кубок Стэнли побудили Бобровского отказаться и перейти в другую команду.

Ею оказалась «Флорида Пантерз». Причем в новом клубе 30-летний вратарь несколько потерял в деньгах по сравнению с теми условиями, которые ему предлагали в «Коламбусе» — $70 млн за семь лет.

«Дорогие фанаты «Коламбуса». Я принял решение двигаться дальше. Мы сделали много хорошего за это время, и я желаю «Коламбусу» дальнейшего развития и успехов. Благодарю клуб за поддержку и любовь, а город — за радушный прием. Вы навсегда останетесь в моем сердце», — написал Бобровский у себя в инстаграме.

Ожидалось, что «связка» Бобровского с Панариным останется целой. Верили в это и во «Флориде», представители которой вышли на связь с агентом «Хлебушка» Полом Теофаносом, который также работает с Бобровским. Однако ни предложение «пантер», ни огромные деньги «Коламбуса», которые «мундиры» были готовы заплатить Панарину за продление соглашение ($96 млн за восемь лет), 27-летнего форварда не убедили.

В итоге Артемий ушел в «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым подписал контракт на семь лет, в течение которых заработает почти $81,5 млн Таким образом, средняя годовая зарплата Панарина будет составлять $11,6 млн, что является рекордом среди российских хоккеистов в НХЛ за всю историю. В самой лиге показатель россиянина является вторым — больше получает только лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид — $12,5 млн в год.

Уход одних из главных звезд лиги был ожидаем, но одновременно поверг в шок как всех любителей НХЛ, так и поклонников «Коламбуса» в частности. Последние восприняли потерю лидеров болезненно.

Причем болельщики «Блю Джекетс» разделились на два лагеря: первые отблагодарили Бобровского за первую в истории франшизы победу в раунде плей-офф (4-0 на «Тампой), а также за многочисленные клубные рекорды и сумасшедшие сейвы, вторые же выступили с критикой в адрес Панарина, который по итогам прошедшего сезона стал самым результативным игроком в истории „мундиров“. Если реакция представителей первого лагеря кажется обоснованной и адекватной, то вторых — удивляет.

»Извините, но я не могу поблагодарить Панарина. Бобровский заслужил это уважение. Но Панарин бросил нас. И я должен его за это благодарить? Пусть убирается отсюда», — написал один из болельщиков «Коламбуса» под публикацией клуба с прощальным видеороликом, посвященного российскому форварду.

«Панарин, ты — змея. Ты погнался за деньгами. Пошел ты!» — написал еще один подписчик.

Остальные претензии оказались схожими. Панарина обвиняют в предательстве, а также утверждают, что «Блю Джекетс» никогда не был для него любимым клубом — лишь местом работы, где можно «поднять денег». Впрочем, сам Артемий этого никогда не скрывал и открыто заявлял, что хочет добиться лучшего контракта, но связывать свою жизнь с «Коламбусом» не желает.

Помимо обвинений в предательстве в адрес Панарина поступило также огромное количество сообщений, содержащих нецензурные оскорбления. Сам же «Хлебушек», несмотря ни на что, выступил с благодарностью в адрес клуба и его болельщиков.

«Дорогой «Коламбус», спасибо за теплый прием и возможность быть частью семьи «Блю Джекетс». Я был счастлив, выступая за «Коламбус». Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня. Живем один раз», — написал Панарин у себя в инстаграме.

«Мы надеялись и верили, что нам удастся совершить удачную сделку на рынке свободных агентов. Подписание Панарина — это победа в лотерее, нам крайне повезло», — заявил генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон.

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