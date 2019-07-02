«Россия — это барак»: канадцы в ужасе от КХЛ

Бывшие легионеры из КХЛ выступили с негативными комментариями в адрес России, а также пожаловались на условия, в которых они жили и работали в период выступления в Континентальной хоккейной лиге. Среди них оказались Райан Уитни , Тедди Перселл, Брент Сопел , Ти Джей Гальярди и другие. «Газета.Ru» выясняет, в чем причина подобного поведения иностранцев.

В октябре 2018 года бывший форвард «Сочи» Райан Уитни выступил с провокационным и скандальным заявлением, пожаловавшись на период, проведенный в России. В КХЛ он выступал в течение одного года, после чего в 2015-м подписал контракт со шведским МОДО и вскоре завершил карьеру. Впоследствии Уитни вместе с Полом Биссонеттом открыл подкаст, куда приглашал в качестве спикеров своих знакомых и бывших коллег, также имевших опыт выступления в КХЛ. Среди них оказались экс-форвард «Авангарда» Тедди Перселл, Брент Сопел, выступавший за новокузнецкий «Металлург» и « Салават Юлаев », бывший нападающий «Нефтехимика» Ти Джей Гальярди, Байрон Дэфо, который провел около двух месяцев в фарм-клубе «Авангарда» и Рид Симпсон , имеющий опыт игр за «Витязь».

Все они так или иначе выступили с резкой критикой в адрес России и выразили свое недовольство теми условиями, в которым им «приходилось обитать». Гальярди, например, оказался удивлен, что в Нижнекамске с ним общались только на русском языке, но при этом радовался высокой зарплате и бонусам с премиальными. Правда, деньги, по его словам, не смогли изменить его отношения к стране, в которой он играл меньше года.

«Деньги были хорошие, но со мной произошла дичь. В одном матче меня ударили со спины, я повредил руку. Врачи сказали, что перелома нет, предложили отдохнуть неделю. Все через переводчик. Перед одной игрой мне сделали укол, во время матча чувствовал себя хорошо, но ночью стало плохо, меня тошнило. Мне делали МРТ — врачи говорили, что все в порядке. Что-то не так. В городе ужасная больница, там как в 1940-х. Иду к генеральному менеджеру. Он говорит: «Или проходи обследование здесь, или едь в Москву, но за свой счет». Я уехал.

Оказалось, что через укол мне занесли в бедро сильную инфекцию. Пришлось пройти курс антибиотиков. Агент сказал, что нужно было появляться хотя бы на тренировках, чтобы деньги заплатили. Я так и сделал. Со мной рассчитались», — сказал Гальярди.

В «Нефтехимике» молчать не стали и опровергли заявления своего бывшего форварда, назвав его высказывания байками.

«Честно говоря, байки мистера Гальярди очень рассмешили. Похоже, что, завязав с хоккеем, Ти Джей решил переквалифицироваться в стенд-ап комика, но пока выходит так себе. Ведь в подкасте мы не услышали о танцующих под балалайку медведях на улицах Нижнекамска, о пьяных мужиках в ватниках и шапках-ушанках, а также о свирепых морозах, от которых отмерзает все. Недорабатываете, мистер Гальярди, маловато клише в вашем монологе», — говорится в сообщении пресс-службы нижнекамского клуба, также упрекнувшего Гальярди в непрофессиональном подходе к делу.

О проблемах в КХЛ рассказывал Дэфо, называвший свою жизнь в России «ужасом». Поддержал его историю и Симпсон, которому, по его словам, доставляло удовольствие не показывать свой класс и игровые навыки, а подраться во время матча. Причем, как утверждает Симпсон, это было требование от владельца «Витязя».

«Фигово, что если ты дрался на первой минуте, тебя удаляли до конца матча. Поэтому я очень часто дрался, когда оставалось играть всего пару минут. Мое лицо появлялось на обложках спортивных газет, чуть ли не каждые три недели. Я так часто делал какую-то фигню на площадке», — рассказал канадский хоккеист.

«Газета.Ru» поинтересовалась у бывшего главного тренера сборной России по хоккею, а также экс-наставника «Ак Барса» и «Северстали» Владимира Плющева , по какой причине игроки, не заявившие о себе во время своей карьеры в КХЛ, решили выступить с гневными комментариями спустя несколько лет, после возвращения к себе домой.

— С чем может быть связано подобное поведение экс-легионеров из КХЛ?

— Давать такие высказывания в принципе некорректно. При любых раскладах. Игрок находится или находился на территории страны, в команде, где за работу платят хорошие деньги. При этом, когда от услуг хоккеиста вдруг отказываются, он начинает поливать страну грязью. Почему так происходит? Достаточно просто посмотреть на гражданство этих людей, и тогда все сразу встанет на свои места. Это пиар на фоне политической обстановки, в которой находится Россия со странами Запада.

Для клубов КХЛ это определенный знак: в будущем необходимо брать не каких-то непонятных легионеров, а игроков высокого класса. Можно вспомнить Яромира Ягра. Не помню, чтобы он негативно высказывался о России, Москве, Санкт-Петербурге и других городах, где проживал. Он играл и делал свое дело профессионально. При этом у него было свое мнение относительно истории взаимоотношений России и, в частности, СССР с Чехией. В случае с этими хоккеистами, то это базарная, бабская ситуация, в которой человек начинает нести чепуху, чтобы оправдать свою хоккейную импотенцию.

Ребята хотят поиграть в политику. У них за спиной три класса школы и один коридор. Они не знают, где находится Австрия, а где — Австралия.

Им просто хочется привлечь к себе внимание. А как это сделать? Только хаять. Но это неприлично: тебя приняли, приютили, накормили пирожками с икрой, а ты, уйдя, начинаешь возмущаться и говорить, что хозяйка — дрянь.

— Примечательно, что реакции со стороны руководства КХЛ так и не последовало. Клубы выступают с ответными заявлениями, известный российский тренер Андрей Назаров предлагает создать департамент информационной безопасности, а также арестовывать провинившихся хоккеистов на 15 суток. Как на это нужно реагировать?

— В первую очередь выводы должны делать представители клубов, которые предлагают контракты таким игрокам. За это нужно нести ответственность. Что касается КХЛ, то идеала добиться, наверное, невозможно. В НХЛ тоже есть свои проблемы, хотя там порядки намного строже. Да и такие клоуны находятся у представителей лиги под носом, им некуда деться, поэтому и засунули язык в одно место.

— Может ли быть доля правды в их высказываниях?

— Многие и рассчитывают на выражение «Нет дыма без огня». Человек плюнул в одну сторону, чтобы другие с этим разбирались. И так на всех уровнях. Но свои высказывания надо подкреплять фактами, а их и нет. Это серьезно. Да и где они были, когда числились в клубе? Почему в тот же момент не было никаких подобных высказываний? Можно же было подать заявление на увольнение со словами «Ребята, в этом бардаке я участвовать не буду».

— Дэфо, например, пожаловался на то, что он заключил 4-месячный контракт на $1 млн, но получил только несколько сотен тысяч. По его словам, в одном из матчей он получил травму, однако по итогам медобследования с ними переподписали соглашение на других условий якобы из-за того, что в расположение клуба он явился уже с повреждением. Насколько реальна подобная ситуация?

— Он не стоил и гроша, хотя заплатили ему очень хорошие деньги. Это натуральный клоун. Деньги шли, вот он и молчал. Ни в каком другом клубе на Западе он не получили и части от той суммы, что была прописана у него в контракте.

Здесь опять же надо спросить и с команды: почему врачи еще до подписания соглашения не был проведен тщательный медосмотр, чтобы исключить риск возникновения подобной ситуации. Сейчас с этим активно работают, но раньше случаи, когда игрок приезжал уже с травмой, проходил предсезонную подготовку, а затем уходил на несколько месяцев в лазарет, получая зарплату, происходили часто. А поведение Дэфо — это лукавство. Он пародия на игрока, а не хоккеист. На него и других ребят нет смысла обращать внимание.