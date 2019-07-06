Российский игрок НХЛ начал забывать родной язык

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнс" Андрей Свечников заявил, что испытывает трудности с общением на русском языке из-за длительного пребывания в США.

Хоккеист отметил, что уехал из России в 16 лет.

"В отпуске мне тяжеловато разговаривать на русском. Даже сейчас давать интервью — непросто. Целый год разговариваешь на английском — сложно перестраиваться потом", — цитирует Свечникова "Спорт-Экспресс".

Ранее Свечников поприветствовал задрафтованного его командой Райана Сузуки.