Начало перемен? У сборной России и СКА новый тренер

Бывший наставник «Локомотива», приводивший ярославский клуб к бронзе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею. Специалист, с весны 2018 года входивший в штаб национальной команды, сменит на этом посту Илью Воробьева.

О переменах в сборной сообщил ТАСС со ссылкой на знакомый с ситуацией в команде источник.

«Тренерский штаб продолжит работу в том же составе. В целях улучшения работы штаба принято решение, что Кудашов будет главным тренером сборной России. Воробьев же останется в тренерском штабе команды», — заявил источник.

В контексте данной новости нельзя не вспомнить позицию хоккейного руководства после не самого удачного чемпионата мира — 2019. Тогда президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отмечал, что перемен в стане команды не планируется.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», — цитировало РИА «Новости» Третьяка.

Что интересно, Воробьев будет отправлен в отставку и с поста рулевого петербургского клуба СКА , в сезоне-2018/19 занявшего второе место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и вылетевшего в плей-офф на стадии финала конференции. Как информирует телеграм-канал Igor Zhukov Life, новым главным тренером одного из сильнейших клубов России станет все тот же Алексей Кудашов, а его первым ассистентом будет Анвар Гатиятулин . В штаб также войдет специалист, уже работающий в системе клуба.

Стоит отметить, что перемены в «Красной машине» и СКА происходили подобным образом и ранее. Как раз Воробьев, будучи в штабе национальной команды, сменил после триумфальной победы на Олимпийских играх — 2018 Олега Знарка на посту как главного тренера сборной России, так и наставника петербургской команды.

Начался путь в сборной у специалиста неудачно: видимо, не отойдя от главной победы сборной за последние десятки лет, подопечные Воробьева потерпели крах на мировом первенстве 2018 года, впервые с 2013-го не сумев пробиться в четвертьфинал.

И сборная России этот статус оправдывала. Команда Воробьева безупречно прошла всю дистанцию ЧМ-2019 до полуфинала: семь побед на групповой стадии (над Норвегией (5:2), Австрией (5:0), Чехией (3:0), Италией (10:0), Латвией (3:1), Швейцарией (3:0) и Швецией (7:4), триумф в четвертьфинале против США со счетом 4:3 — до итогового успеха оставалось буквально два шага.

Но не повезло: в полуфинале отечественных хоккеистов, как и российских болельщиков ждало разочарование. Будущий победитель турнира сборная Финляндии решила сыграть вторым номером, что и принесло в итоге «бело-синим» выход в решающую встречу соревнований — 0:1.

После сборную России и, в частности, главного тренера, ждал шквал критики, на которую пришлось жестко отвечать Александру Овечкину.

«Некоторые люди говорят: зачем постоянно дергать и вызывать Овечкина? Что говорить тем людям, которые никогда не играли в хоккей? Я считаю, что это не болельщики. Они ждут повода, чтобы оскорбить, ждут какого-то проигрыша или неудачи, чтобы сказать, какой Овечкин или кто-то еще. Мы все вместе играем за страну, бьемся и хотим выиграть. А тех, кто говорит такие вещи, не надо слушать и обращать на них внимания. Кстати, таких, к сожалению, у нас очень много», — сетовал нападающий.

Вот в таком настроении команда Воробьева подошла к матчу за бронзу — тяжелейшая победа над сборной Чехии была добыта лишь по буллитам (3:2). Героем матча стал голкипер «Красной машины» Андрей Василевский, не давший оппонентам реализовать ни одного послематчевого броска.

Как итог, российская команда завоевала бронзовые награды ЧМ в третий раз за последние четыре года.

А вернуть мировое золото наши хоккеисты смогут в мае 2020-го в Швейцарии. Но уже с новым наставником.