Шесть игр ЦСКА со СКА и «зеленое дерби» в Давосе. КХЛ представила календарь на новый сезон

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в четверг официально презентовала календарь на сезон-2019/20. Мероприятие прошло в Москве.

Лига подтвердила, что чемпионат стартует 1 сентября матчем на "ЦСКА-Арене" между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом плей-офф прошлого сезона омским "Авангардом" . Кубок открытия проводится между победителем регулярного чемпионата и плей-офф, но по итогам прошлого сезона впервые в истории лиги ЦСКА выиграл и Кубок Гагарина, и Кубок континента. Завершится регулярный чемпионат 27 февраля, а первые матчи плей-офф пройдут 1 марта. В случае, если для выявления победителя финальной серии потребуется семь игр, то сезон завершится 30 апреля.

Каждый из 24 клубов проведет в регулярном чемпионате по 62 матча.

В соответствии с календарем Международной федерации хоккея (IIHF), в расписании чемпионата КХЛ сезона-2019/20 предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 5 по 10 ноября (в Финляндии), с 10 по 15 декабря (в России), с 4 по 9 февраля (в Швеции). Также запланированы перерывы на Неделю звезд КХЛ, которая состоится на "ВТБ-Арене" в Москве (11-19 января) и новогодние праздники (31 декабря — 2 января).

11 января состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ), состав которой пополнится клубом из системы китайского "Куньлуня". Днем позже пройдет Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). 18 января состоится мастер-шоу КХЛ, сам Матч звезд КХЛ пройдет 19 января.

"Салават" и "Ак Барс" сыграют в Давосе

В предстоящем сезоне некоторые команды впервые проведут между собой по шесть матчей в регулярном чемпионате. Ранее команды не встречались друг с другом более четырех раз за "регулярку". Шесть раз между собой сыграют СКА и ЦСКА, "Ак барс" и "Салават Юлаев" , "Автомобилист" и "Барыс", а также "Локомотив" и "Йокерит". одна из встреч между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом" станет вынесенной и пройдет под брендом KHL World Games в швейцарском Давосе 23 декабря. Команда из Уфы с 26 по 31 декабря примет участие в Кубке Шпенглера в Давосе.

В сезоне-2018/19 ЦСКА и СКА в рамках KHL World Games встретились со "Слованом" рижским "Динамо" в Вене и Цюрихе соответственно. "В прошлом году мы слышали много упреков, что в выставочных матчах играли команды разного класса, были разгромы ("Слован" проиграл со счетом 0:9 и 0:7). "Зеленое дерби" — визитная карточка КХЛ, мы хотим показать это мероприятие в Швейцарии. Мы позволим болельщикам "Салавата" приобрести бесплатные билеты не только на матч, но и на Кубок Шпенглера", — рассказал вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский

Он сообщил, что лига рассматривала варианты проведения выставочных матчей в Копенгагене, Гамбурге и Париже. "В Париже не смогли найти окна из-за занятости арены, там можно было сыграть только в феврале, когда мы уже такие матчи проводить не можем. Но мы не оставляем желания провести матчи на всех этих аренах и даже ведем переговоры о совмещении вынесенных матчей КХЛ и национальной сборной Германии", — разъяснил Кобылянский.

Также пройдут вынесенные игры в других городах, но уже не под эгидой KHL World Games, а по инициативе клубов. Финский "Йокерит" в Таллине примет череповецкую "Северсталь" 10-11 января, 17 и 20 сентября "Барыс" из Нур-Султана примет московский "Спартак" челябинский "Трактор" в Алма-Ате. Шесть игр пройдут в китайском Шэньчжене — пекинский "Куньлунь" сыграет с "Салаватом Юлаевым" (3-4 сентября), "Барысом" (8-9 сентября) и "Трактором" (14-15 сентября).

В СКА и ЦСКА на данный момент собраны многие сильнейшие хоккеисты лиги. Команды встречались между собой в финале Западной конференции на протяжении двух последних сезонов. Противостояния между "Ак Барсом" и "Салаватом Юлаевым" давно носят принципиальный характер. Кобылянский объяснил выбор остальных пар для проведения шести личных встреч в чемпионате.

"Это топовые команды, все являются участниками прошлогоднего плей-офф. В свое время были яркие противостояния "Локомотива" и "Йокерита", матчи между "Барысом" и "Автомобилистом" тоже проходят очень принципиально. Нельзя было ставить матчи между командами своего же дивизиона, в том числе учитывали логистику. В следующем сезоне, возможно, две пары мы можем поменять", — пояснил Кобылянский.

Москва выиграла конкуренцию за Матч звезд

В последние сезоны одной из визитных карточек КХЛ является проведение Недели звезд. Она включает в себя Матч звезд ЖХЛ, Кубок вызова МХЛ, мастер-шоу КХЛ и сам Матч звезд КХЛ. В предстоящем сезоне Неделя звезд пройдет в Москве на новой "ВТБ-Арене". Кобылянский сообщил, что среди городов — кандидатов были Санкт-Петербург, Хельсинки, Ярославль, Новосибирск, Магнитогорск и Владивосток.

"Выбор Москвы — это результат большой работы по оценке нескольких кандидатов, среди которых — крупнейшие хоккейные центры России и Европы. КХЛ заинтересована в расширении географии Недели звезд, — рассказал Кобылянский. — В ближайшие годы новые арены появятся в Новосибирске, Екатеринбурге, Омске, Нижнем Новгороде и мы обязательно рассмотрим возможность проведения нашего главного шоу в этих городах. Пока же решили остановиться на Москве, которая наиболее полно соответствует нашим критериям и, что очень важно, мы увидели большую заинтересованность со стороны городских властей, получили их полную поддержку".

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Смирнов отметил, что для столицы является большой честью проведение Недели звезд хоккея. "Мы серьезно работаем над тем, чтобы создавать самые лучшие условия для проведения ярких спортивных турниров в городе. Наша спортивная инфраструктура соответствует требованиям самых строгих международных федераций, наш гостиничный фонд готов принять любое количество болельщиков, желающих посетить спортивные соревнования. Хоккей является одним из самых любимых видов спорта в столице, у нас самая большая армия хоккейных болельщиков, потому что только Москва гордится сразу тремя хоккейными клубами, выступающими в КХЛ", — сказал Смирнов.

"Москва принимает на себя серьезные обязательства не только организационного характера, но и в части со-финансирования. В полной мере это относится и к организации Недели звезд — Москва выступает полноценным соорганизатором события, предоставляет необходимые спортсооружения, участвует в продвижении, обеспечивает транспортное и медицинское обслуживание, безопасность, проживание, питание, информационно-техническое обслуживание, волонтеров и еще целый ряд необходимых сервисов", — добавил он.

КХЛ учла многие пожелания клубов

Загруженность некоторых арен, которые являются домашними для клубов КХЛ, накладывает дополнительные сложности для составления календаря. Все клубы должны заранее предоставить в лигу график мероприятий, для того, чтобы составители расписания могли учесть все пожелания. Например, в Челябинске с 12 по 14 сентября на ледовой арене "Трактор" пройдет этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Хабаровская "Платинум-Арена" с 17 по 22 сентября примет этап Кубка мира по прыжкам на батуте.

"Могу сказать, что абсолютно все наши пожелания составителями календаря были услышаны. Это и переносы домашних матчей в связи с занятостью арены, и выездные серии, и экономия на перелетах", — отметил генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал календарь комфортным для своего клуба. "Мы очень плодотворно и конструктивно поработали с Континентальной хоккейной лигой насчет наших пожеланий по календарю. Понимаю, что существовали огромные сложности, в частности, тот факт, что мы играем на одной площадке со "Спартаком". К тому же наша арена принимает другие спортивно-развлекательные мероприятия, все это необходимо распределить, поэтому, если взвесить все за и против, получился хороший календарь", — сказал президент ЦСКА.

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что его беспокоит неравномерное окончание регулярного чемпионата. "У нас было достаточно много пожеланий относительно расписания матчей, многие из них Континентальная хоккейная лига услышала и учла. Беспокоит лишь один момент: не все команды играют последние матчи в один день. И получается, что кто-то получает перед плей-офф два дня на подготовку, а кто-то — четыре, перед стартом кубковых игр это очень важно", — отметил Величкин.

12-й по счету регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги будет длиться на протяжении 153 календарных дней.