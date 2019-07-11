Три года до Кубка и безнадега: что ждет Панарина и Бобровского

Две российские суперзвезды Артемий Панарин Сергей Бобровский были главными лотами на рынке свободных агентов НХЛ нынешним летом и подписали шикарные контракты, сделавшие их одними из самых высокооплачиваемых игроков сильнейшей лиги мира. «Газета.Ru» оценивает не финансовый, а спортивный аспект сделок с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз» и рассказывает, когда форвард и голкипер смогут выиграть Кубок Стэнли.

Лебединая песнь

Российский голкипер Сергей Бобровский выступал за «Коламбус» на протяжении шести полноценных сезонов — после обмена из «Филадельфии Флайерз» — и превратился за это время в по-настоящему элитного стража ворот, дважды выигравшего «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).

Последние два года одноклубником Боба по «Блю Джекетс» был нападающий Артемий Панарин, также доставшийся команде в результате трейда, только уже с «Чикаго Блэкхоукс».

Апофеозом этого союза и всей фундаментальной работы, проделанной генеральным менеджером Ярмо Кеккяляйненом стала серия первого раунда плей-офф этого года, в которой «Коламбус» буквально уничтожил безоговорочно лучшую команду чемпионата «Тампа-Бэй» с лучшим игроком ( Никита Кучеров ) и вратарем ( Андрей Василевский ) сезона.

Но то была на самом деле лебединая песнь. Дальше команда Джона Тортореллы наткнулась на кусачий «Бостон» и сошла в шести матчах, так и не приблизившись по-настоящему к Кубку Стэнли.

Было понятно, что оба российских игрока, у которых летом истекали контракты, а также еще парочка хоккеистов, выменянных генменеджером специально под кубковую кампанию-2019, покинут Коламбус.

Трудный выбор

«Блю Джекетс» до последнего не оставляли попыток переподписать своих главных звезд, даже понимая всю тщетность этой затеи, и сохранить «чемпионское окно». Кеккяляйнен вел разговоры с игроками перед сезоном (хотя Бобровский и не явился на встречу), разговаривал по ходу чемпионата, не стал менять их на дедлайне, когда еще можно было получить хоть какую-то компенсацию, а затем сделал официальные предложения после окончания плей-офф.

И хотя Панарин, в отличие от соотечественника, никаких мостов не сжигал и даже говорил в интервью, что не исключает возможности остаться в «голубом мундире», всерьез такой вариант не рассматривал и он.

Артемию (и его невесте Алисе Знарок, дочери экс-главного тренера сборной России, а ныне наставника «Спартака» , работающей моделью) нужен был не просто хороший клуб, а крупный американский рынок.

Удовлетворяющих условиям было фактически только три: Лос-Анджелес, штат Флорида и Нью-Йорк.

При этом калифорнийские «Кингз» отпадали из-за слабости их нынешнего состава, у «Тампы», как бы ни заманчиво было бы увидеть связку Панарина с Кучеровым, на Артемия просто не было места под потолком зарплат (своих бы переподписать), а «Нью-Джерси» — это и не совсем Нью-Йорк, и клубный менеджмент ориентировался на другие, не менее важные и более реальные для себя цели.

В общем, реальных претендентов оставлось трое, а поскольку Панарин и Бобровский не раз даже в прессе говорили, что хотели бы продолжить играть вместе, фаворитом в борьбе за парочку считалась «Флорида».

«Пантерз» окучивали голкипера и форварда на протяжении целого года. Шикарное место для жизни, одно из самых респектабельных мест Америки и отличная, крепкая команда, которой не хватает нескольких «кирпичиков» для прорыва.

Для Бобровского этот вариант действительно оказался самм лучшим, и потому никого не удивило, что он подписал семилетний (максимально разрешенный срок) контракт на $70 млн Вот только «Флорида», работая над своим ростером, так и не смогла расчистить место еще и для Панарина, а потому из борьбы за форварда «пантеры» вылетели автоматически, выбрав из двух активов более важный для себя.

Панарин вроде бы должен был стать игроком «Айлендерс». Проведшие классный сезон «островитяне» очень хотели подписать российского флангового плеймейкера, но в итоге форвард выбрал их соседей из «Рейнджерс», хотя предложение «синерубашечников» и было чуть менее щедрым — $11,6 млн в год на те же семь лет против $12 млн от «Айлс».

Жизнь разбросала двух российских суперзвезд, но не лишила их мечты о Кубке. Сколько бы Панарин с Бобровским не выбирали сладкую и комфортную жизнь, спортивная составляющая в их переходах все равно была одним из приоритетов. Но вот не ошиблись ли Артемий и Сергей?

Неоднозначная «Флорида»

Если говорить о команде из Майами, то при ближайшем рассмотрении крепкий фундамент уже не кажется сложенным так уж хорошо.

«Пантерз» в прошлом году имели огромные проблемы на последнем рубеже, поскольку ветеран Роберто Луонго уже не тянул (и закончил летом карьеру), а Джеймс Раймер не тянет чемпионский уровень в принципе.

Теперь Бобровский будет основным вратарем и должен решить проблемы на последнем рубеже, а молодой Самуэль Монтембо , отыгравший в прошлом сезоне дебютные 11 матчей в НХЛ, будет учиться у него уму-разуму и подменять по необходимости.

Вот только была ли проблема «Флориды» исключительно во вратарской бригаде? Да, там никто не отразил и 92% бросков, а рубеж в 90% перешагнул только Раймер, но ворота «Пантерз» атаковали из куда более убойных позиции, нежели «Коламбуса».

Данные продвинутой статистики говорят, что оборона «пантер» крайне пассивно на «усах», а потом еще и не лучшим образом зачищает пятак (последним, правда, грешил и предыдущий клуб Боба).

Все ждут, когда Аарон Экблад сможет снова играть так, как в свой дебютный сезон, и будет хорош не только в атаке, но и при своих непосредственных обязанностях. А на Кита Йэндла применительно к работа в своей зоне уже давно махнули рукой.

«Флорида» подписала на рынке в этом году опытного и мастеровитого оборонительного защитника Антона Строльманна, но сможет ли швед решить вообще все проблемы команды в этой линии?

Где у «пантер» все ладно, так это в атаке. Команда, которую с нового сезона будет возглавлять приведший «Чикаго» к трем Кубкам Стэнли Джоэл Кенневилль , обладает, возможно, лучшей топ-6 в лиге, а пришедший из «Бостона» силовик Ноэль Аккьяри добавит мускулов нижним тройкам.

Глядя на нынешнюю «Флориду», кажется, что при всем ее достаточно солидном потенциале, вопрос с борьбой за Кубок Стэнли не выглядит уверенно решенным. Для этого Бобровскому необходимо будет творить чудеса. Его, правда, для того и брали. Что ж, посмотрим.

Перестройка «Рейнджерс»

Что касается нового клуба Панарина, то «Рейнджерс» полтора года назад начали масштабную перестройку, поняв, что ресурс прежней команды исчерпан, но уложились всего в полтора года (некоторым командам не хватает и пяти лет).

Прямо сейчас «синерубашечники» все-таки еще не контендеры. Не до конца понятно, сможет ли молодой Александр Георгиев стать франчайз-голкипером, каким все эти годы был Хенрик Лундквист , все еще, правда, остающийся в строю, но уже потихоньку уступающий россиянину.

Остается пока что много вопросов и к ростеру полевых игроков, но очевидно, что менеджмент поработал как следует, чтобы дать команде необходимый класс.

Сине-бело-красная команда выглядит перспективным проектом, а Панарин должен стать ее движущей силой, и если Артемий будет играть не хуже, чем в «Коламбусе», шансы на Кубок Стэнли у нью-йоркцев заметно возрастут.

Сейчас авторитетный канадский портал Sportsnet, составляя рейтинг работы клубов на рынке этим летом, поставил «Рейнджерс» на первое место («Флорида» там четвертая), и это выглядит адекватной оценкой, но еще не делает команду фаворитом.

Для начала «Рейнджерс» нужно установить свои порядки в Столичном дивизионе, где «Коламбус» и «Айлендерс» этим летом не убеждают, но остаются как минимум «Питтсбург» с «Вашингтоном», а еще есть ставший грозной силой «Нью-Джерси» и непростая «Филадельфия».

Прогноз

Ну а теперь то, ради чего и готовился весь этот материал. Какие шансы у Боба с Хлебушком (прозвище Панарина) на Кубок Стэнли, и когда они его выиграют?

Наш прогноз будет неутешительным как минимум для одного. У «Флориды» довольно хорошая команда, но для Кубка она все равно не кажется готовой. При этом особого места для маневра в платежке уже не осталось. В ближайшие годы бороться за титул будет очень трудно.

Так что Сергей Бобровский заработает в Майами много денег, но так и не завоюет Кубок Стэнли, а еще забудет про борьбу за «Везину».

«Рейнджерс» тоже не выиграет плей-офф прямо сейчас — попасть бы туда вообще. Однако нью-йоркский проект кажется вполне основательным и продуманным, а также перспективным.

Если в клубе внезапно не сойдут с ума, то к борьбе за Кубок Стэнли «рейнджеры» придут. Рискнем предположить, что Панарин завоюет его в 2022 году. Вместе с «Конн Смайт Трофи», конечно же. И, возможно, еще и с «Хартом». Почему нет?