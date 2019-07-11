Овечкин признан лучшим хоккеистом года по версии ESPY

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии Excellence in Sports Performance Yearly Award (ESPY). Об этом сообщает ESPN.

В минувшем сезоне Овечкин в восьмой раз за карьеру получил «Морис Ришар Трофи», который вручается лучшему снайперу сезона.

В прошлом году Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии ESPY.