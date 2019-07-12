Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ягр рассказал о влиянии на судьбу Овечкина 

Lenta.ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: David Zalubowski / AP
Чешский форвард «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр связал свой уход из «Вашингтон Кэпиталс» с появлением в клубе россиянина Александра Овечкина. Об этом 47-летний чех написал в своем Instagram-аккаунте.
Ягр обратился к фанатам «Кэпиталс», отметив, что в его уходе из клуба в 2004-м необходимо видеть положительные стороны. «Если бы не я, вы бы не задрафтовали Александра Овечкина», — написал Ягр.
Форвард провел три сезона в составе столичного клуба и по ходу сезона-2003/2004 перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс». Овечкин был выбран «Кэпиталс» на драфте-2004 под первым номером. В 2005-м россиянин дебютировал за новый клуб. С этого момента Овечкин лишь раз покидал Кэпиталс — часть сезона-2012/2013 он провел в составе московского «Динамо». Российский форвард провел в составе «Вашингтона» 1084 матча и отметился 658 заброшенными шайбами. В 2018-м он привел свой клуб к победе в Кубке Стэнли.
Ягр выступал за такие клубы, как Питтсбург Пингвинс, «Нью Джерси Девилз», «Флорида Пэнтерс», « Калгари Флеймс». На его счету 1733 игры и 766 гола в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). С 2018-го он выступает за клуб первой чешской лиги «Кладно».
Последние новости
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Прямой эфир телемоста между Россией и Украиной оказался не прямым В российском городе расстреляли полицейских
Комментарии
Хоккей , Александр Овечкин , Яромир Ягр , Динамо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар: «Это правда, я хочу покинуть ПСЖ»
Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако
Федерер вышел в финал Уимблдона
Российская премьер-лига стартовала с ничьей в Туле
Балотелли ведет переговоры с «Фиорентиной»
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
02:11
Месси и Овечкин лучшие в своих видах спорта
Прочее
00:29
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
MMA
00:07
Падение Овечкина с вейкборда назвали лучшим видео дня
Хоккей
01:08
Глушаков написал на жену заявление в СК
Футбол
05:00
«Отстаньте от меня»: Загитова почти ушла из спорта
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение