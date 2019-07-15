Игрок «Спартака» попался с поддельными правами

13 июля Котляревский за рулем собственного автомобиля «БМВ» был остановлен сотрудниками ГИБДД в Семеновском переулке на востоке столицы. Спортсмена попросили предъявить водительское удостоверение. Дорожные полицейские усомнились в его подлинности. Документ был направлен на экспертизу, показавшую, что он и впрямь поддельный.

По этой причине Котляревский был задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье «Подделка документов».

В пресс-службе «Спартака» Sport24 не подтвердили и не опровергли произошедшее. Там отметили, что в настоящее время Котляревский находится на сборе в Чехии, а правоохранительные органы никакой информации об инциденте с игроком в клуб не передавали.