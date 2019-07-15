Хоккеист московского «Спартака» Михаил Котляревский попался с поддельными правами и может стать фигурантом уголовного дела, рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах/
13 июля Котляревский за рулем собственного автомобиля «БМВ» был остановлен сотрудниками ГИБДД в Семеновском переулке на востоке столицы. Спортсмена попросили предъявить водительское удостоверение. Дорожные полицейские усомнились в его подлинности. Документ был направлен на экспертизу, показавшую, что он и впрямь поддельный.
По этой причине Котляревский был задержан. В настоящее время решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье «Подделка документов».
В пресс-службе «Спартака» Sport24 не подтвердили и не опровергли произошедшее. Там отметили, что в настоящее время Котляревский находится на сборе в Чехии, а правоохранительные органы никакой информации об инциденте с игроком в клуб не передавали.
22-летний форвард Михаил Котляревский провел 24 матча в рамках Континентальной хоккейной лиги и Кубка Гагарина — 15 за «Салават Юлаев» в сезоне 2016-2017 годов, девять за Спартак в сезоне 2018-2019 годов.