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ХК «Динамо» Москва подписал контракт с хоккеистом Бойковым 

RT на русском + ещё 6 4 часа назад
Фото: @dynamo_ru Twitter
Московское «Динамо» подписало контракт с 23-летним защитником Сергеем Бойковым, который последние годы выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ).
Как сообщает официальный сайт «Динамо», клуб заключил двухлетний договор с хоккеистом Сергеем Бойковым.
23-летний игрок был выбран на драфте НХЛ-2015 под общим 161-м номером, а также становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира-2016. Прошлый сезон Бойков отыграл в клубе АХЛ «Колорадо Гриззлис», в составе которого отыграл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (1+10) очков.
Ранее сообщалось, что хоккеист Жердев пройдёт просмотр в клубе ВХЛ.
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Хоккей , Волейбол , Сергей Бойков , Динамо
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