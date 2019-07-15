ХК «Динамо» Москва подписал контракт с хоккеистом Бойковым

Как сообщает официальный сайт «Динамо», клуб заключил двухлетний договор с хоккеистом Сергеем Бойковым.

23-летний игрок был выбран на драфте НХЛ-2015 под общим 161-м номером, а также становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира-2016. Прошлый сезон Бойков отыграл в клубе АХЛ «Колорадо Гриззлис», в составе которого отыграл 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (1+10) очков.

Ранее сообщалось, что хоккеист Жердев пройдёт просмотр в клубе ВХЛ.