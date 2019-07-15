Президент «Авангарда» рассказал о форме Войнова 

Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский видит риск в подписании Войнова, но верит в лучшее, передает Sport24.
"Есть ли риски в его приобретении из-за долгой травмы? Риск есть, но Вячеслав тренировался долгое время, я с ним встречался, он в отличной форме! Будем надеяться, что игровые качества он наберет, потому что он профессионал, знает, как готовиться. Он долгое время играл в Америке; там, если ты сам не подготовишься, то никто тебя не подготовит" — говорит функционер.
Также Сушинский высказался относительно игровых задач 29-летнего хоккеиста. По словам президента, тренерский штаб рассчитывает на козырь защитника — игра в большинстве и начало атаки.
Ранее сообщалось, что Алексей Бадюков, экс-нападающий ЦСКА, "Ак Барса" и "Авангарда" рассказал о своем отношении к трансферу защитника Вячеслава Войнова.