Президент «Авангарда» рассказал о форме Войнова

"Есть ли риски в его приобретении из-за долгой травмы? Риск есть, но Вячеслав тренировался долгое время, я с ним встречался, он в отличной форме! Будем надеяться, что игровые качества он наберет, потому что он профессионал, знает, как готовиться. Он долгое время играл в Америке; там, если ты сам не подготовишься, то никто тебя не подготовит" — говорит функционер.

Также Сушинский высказался относительно игровых задач 29-летнего хоккеиста. По словам президента, тренерский штаб рассчитывает на козырь защитника — игра в большинстве и начало атаки.