Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Авангарда» рассказал о форме Войнова 

Газета.Ru + ещё 1 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Президент омского "Авангарда" Максим Сушинский видит риск в подписании Войнова, но верит в лучшее, передает Sport24.
"Есть ли риски в его приобретении из-за долгой травмы? Риск есть, но Вячеслав тренировался долгое время, я с ним встречался, он в отличной форме! Будем надеяться, что игровые качества он наберет, потому что он профессионал, знает, как готовиться. Он долгое время играл в Америке; там, если ты сам не подготовишься, то никто тебя не подготовит" — говорит функционер.
Также Сушинский высказался относительно игровых задач 29-летнего хоккеиста. По словам президента, тренерский штаб рассчитывает на козырь защитника — игра в большинстве и начало атаки.
Ранее сообщалось, что Алексей Бадюков, экс-нападающий ЦСКА, "Ак Барса" и "Авангарда" рассказал о своем отношении к трансферу защитника Вячеслава Войнова.
Газета.Ru: последние новости
ХК "Динамо" усилился молодым защитником Игорь Ларионов-младший будет играть за СКА В "Спартаке" отреагировали на информацию о подделанных правах игрока
Хоккей , Максим Сушинский , Вячеслав Войнов , Алексей Бадюков , ЦСКА , ХК Авангард
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неймар заявил ПСЖ об уходе из клуба
Transfermarkt понизил стоимость Месси
«Интернасьонал» отклонил предложение «Спартака» по Доурадо
Джанаев перешел в «Сочи»1
Грузинского футболиста освистали в Москве8
Видео
01:22
В США футболисту грозит тюрьма за драку с полицейским
Футбол
00:41
Повторила за Туктамышевой? Что творит Медведева
Фигурное катание Статьи
00:40
Фанаты «Зенита» устроили потасовку с ОМОНом
Футбол
02:43
Названа причина смерти биатлониста в Крыму
Биатлон Прочее
05:04
Экстремисты и провокации: России запрещают играть с Грузией
Летние виды спорта Статьи
00:21
Вратарь пропустил курьезный автогол
Футбол
00:33
Погба забил пахом и отпраздновал гол через боль
Футбол
00:21
Футболисту стало плохо после перехода в «Реал»
Футбол
05:37
Тарасов напрасно лег под нож
Футбол
00:32
Кто продал Олимпиаду? Скандал в МОК
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение