Судьям КХЛ запретили социальные сети

Судьям Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в новом сезоне будет запрещено пользоваться социальными сетями. Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал, что меры приняты для информационной безопасности. «Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями», — отметил он.

Анисимов также рассказал о наказаниях за отклонение от нормативов по физической форме. «Тот, кто выйдет за пределы нормы, будет оштрафован», — заявил он.