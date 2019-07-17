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Российский игрок НХЛ ответил на обвинения в американизации 

Газета.Ru + ещё 5 30 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров прокомментировал заявление, что он американизировался за время выступления за океаном.
Ранее он и форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин раскритиковали законопроект о защите Рунета.
"Кто-то мне хочет заткнуть рот. Что это пропаганда, что я американизировался. Но это снова вызывает смех. Я ведь понимаю, что это полный бред. Если человеку не пофиг на свою страну и на то, что происходит, то он должен высказываться и что-то менять. Это мой путь", — цитирует Задорова "Матч ТВ".
Ранее посольство России в США в ответ на критику Панарина и Задорова из-за законопроекта по защите Рунета посоветовало спортсменам внимательнее изучить вопрос.
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Хоккей , Никита Задоров , Артемий Панарин
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