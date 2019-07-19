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Овечкин посетит Китай в качестве посла НХЛ 

Вести.Ru + ещё 16 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Национальная хоккейная лига в рамках продвижения собственного бренда решила отправить в Китай российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Его визит в Поднебесную продлится неделю. Поездка россиянина намечена на начало августа.
"Овечкин является идеальным кандидатом, чтобы представлять усилия Национальной хоккейной лиги по популяризации хоккея в Китае", — цитирует исполнительного вице-президента НХЛ по медиа и международной стратегии Дэвида Пропера официальный сайт Лиги.
Уже известно, что российский хоккеист во время визита в Китай проведет мастер-классы, а также будет участвовать в деловых встречах и переговорах.
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