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Панарин ответил в «инстаграме» на критику по поводу своего интервью 

Чемпионат.com + ещё 16 5 часов назад
Фото: @artemiypanarin
Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях. У себя в «инстаграме» россиянин опубликовал ссылку на своё своё интервью, призвав подписчиков ознакомиться с ним и выразить своё мнение об увиденном.
«Думал, ты спортсмен, хоккеист, а не кролик типа Навального. Или ты теперь в политоту думаешь идти, хм», — написал в комментариях один из пользователей социальной сети. «Тебе надо начать чаще думать», — отшутился 27-летний хоккеист.
Артемий является самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Напомним, в интервью на YouTube -канале «Всему Головин» Панарин жёстко раскритиковал работу российских властей и президента страны.
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Хоккей , Артемий Панарин
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