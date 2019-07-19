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Серебряный призер Олимпиады свел счеты с жизнью 

Рамблер + ещё 9 5 часов назад
Фото: NashvillePredators.com
Канадский хоккеист, серебряный призер Олимпийских игр Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством, сообщает «Чемпионат».
Шотландский футболист покончил с собой
Тело 48-летнего спортсмена было обнаружено 7 июля у него дома, рядом с телом нашли пистолет и гильзу, предсмертной записки не было.
Грег Джонсон выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1993 по 2006 годы, с 1998 года и до окончания карьеры Джонсон играл за «Нэшвилл Предаторс».
В составе сборной Канады в 1994 году в Лиллехаммере выиграл серебро Олимпийских игр.
У спортсмена осталась жена и две дочери.
Хоккей , Грег Джонсон
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