Серебряный призер Олимпиады свел счеты с жизнью

Тело 48-летнего спортсмена было обнаружено 7 июля у него дома, рядом с телом нашли пистолет и гильзу, предсмертной записки не было.

Грег Джонсон выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с 1993 по 2006 годы, с 1998 года и до окончания карьеры Джонсон играл за «Нэшвилл Предаторс».

В составе сборной Канады в 1994 году в Лиллехаммере выиграл серебро Олимпийских игр.

У спортсмена осталась жена и две дочери.