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Киселевич объяснил возвращение в ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич объяснил возвращение в стан "армейцев", за которых он выступал с 2014 по 2018 год, передают "Известия".
Он также выступал в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ0 "Виннипег Джетс".
По словам хоккеиста, он долго раздумывал над возвращением в Россию, в то время, как его семья была изначально за. Ему помогли оперделиться выступления за сборную в Еврохоккейтуре.
"Не знаю, почему "Виннипег" не хочет прощаться со мной. За три месяцая я не провел ни одного матча, хотя отзывы обо мне были положительные. Из-за этой неопределенности и понял, что более оптимальным вариантом будет возвращение в ЦСКА", — заявил россиянин.
Контракт Киселевича с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
В минувшем сезоне защитник провел 32 игры в составе "Флориды Пантерз", однако после обмена в "Джетс" ни разу не вышел на лед.
Ранее совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил новые правила дресс-кода.
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Хоккей , Богдан Киселевич , ЦСКА , газета "Известия"
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