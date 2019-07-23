Киселевич объяснил возвращение в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Богдан Киселевич объяснил возвращение в стан "армейцев", за которых он выступал с 2014 по 2018 год, передают "Известия".

Он также выступал в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ0 "Виннипег Джетс".

По словам хоккеиста, он долго раздумывал над возвращением в Россию, в то время, как его семья была изначально за. Ему помогли оперделиться выступления за сборную в Еврохоккейтуре.

"Не знаю, почему "Виннипег" не хочет прощаться со мной. За три месяцая я не провел ни одного матча, хотя отзывы обо мне были положительные. Из-за этой неопределенности и понял, что более оптимальным вариантом будет возвращение в ЦСКА", — заявил россиянин.

Контракт Киселевича с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.

В минувшем сезоне защитник провел 32 игры в составе "Флориды Пантерз", однако после обмена в "Джетс" ни разу не вышел на лед.

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